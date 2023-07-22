Джордж Расселл о неудаче в квалификации: «Сегодня нам нужно посмотреть в зеркало и признать, что мы облажались»

Пилот « » выразил разочарование результатом квалификации к .

В то время как его напарник Льюис Хэмилтон сумел выиграл поул, Расселл из-за тактической ошибки команды не смог выйти из первого сегмента.

Причиной стало то, что перед уходом на быстрый круг его обогнали сразу четыре машины соперников и он потерял время.

«Не думаю, что в данном случае можно говорить о нарушении джентльменского соглашения, если оно вообще когда-либо существовало. Да и наверное, на их месте я бы действовал точно так же.

Нужно бороться за себя. Но здесь довольно большая трасса, длина круга составляет 4,5 км, а мы решили использовать расстояние в 1 км вместе с десятью другими машинами. Так что на самом деле сегодня нам нужно посмотреть в зеркало и признать, что мы облажались.

Что касается нового формата, то для самой квалификации, вероятно, он пошел на пользу. Но также привел к нехватке трекового времени в первой и второй практике. Для болельщиков ситуация в целом стала хуже – они тратят большие деньги, чтобы смотреть за соревнованиями и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Если в итоге мы проезжаем только 60 процентов кругов в сравнении с тем, что было раньше, болельщики за свои деньги получают меньше продукта. Поэтому нам надо найти лучшее решение», – рассказал Расселл.

«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!