Джордж Расселл о неудаче в квалификации: «Сегодня нам нужно посмотреть в зеркало и признать, что мы облажались»

Теги Гран-при Венгрии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил разочарование результатом квалификации к Гран-при Венгрии.

В то время как его напарник Льюис Хэмилтон сумел выиграл поул, Расселл из-за тактической ошибки команды не смог выйти из первого сегмента.

Причиной стало то, что перед уходом на быстрый круг его обогнали сразу четыре машины соперников и он потерял время.

«Не думаю, что в данном случае можно говорить о нарушении джентльменского соглашения, если оно вообще когда-либо существовало. Да и наверное, на их месте я бы действовал точно так же.

Нужно бороться за себя. Но здесь довольно большая трасса, длина круга составляет 4,5 км, а мы решили использовать расстояние в 1 км вместе с десятью другими машинами. Так что на самом деле сегодня нам нужно посмотреть в зеркало и признать, что мы облажались.

Что касается нового формата, то для самой квалификации, вероятно, он пошел на пользу. Но также привел к нехватке трекового времени в первой и второй практике. Для болельщиков ситуация в целом стала хуже – они тратят большие деньги, чтобы смотреть за соревнованиями и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Если в итоге мы проезжаем только 60 процентов кругов в сравнении с тем, что было раньше, болельщики за свои деньги получают меньше продукта. Поэтому нам надо найти лучшее решение», – рассказал Расселл.

«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!

3 комментария

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4dw4zyngft
Тебе
+7
0
+7
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Luca di Montezemolo
Забавно, всё спихивают на команду, Хэму тоже помешала феррари, да рассел проиграл 2 десятки Хэму на первом секторе вполне может быть за счет не прогретых шин, но он проиграл 3 десятки и на следующих секторах. Так что и команда виновата, хотя он ехал прямо за Хэмом, но и рассел мог проехать быстрее 2 и 3 сектор как минимум.
+3
0
+3
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Robert Oganyan
Он случаем не за Манчестер Юнайтед болеет?)
0
0
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