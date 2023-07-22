Чжоу Гуаньюй: «Я выложился на максимуме и вряд ли бы сумел проехать свой круг сильно лучше»

Теги Гран-при Венгрии Формула-1 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии.

Чжоу сумел показать 5-е время, опередив Шарля Леклера.

«В этот уик-энд команда предоставила нам очень конкурентоспособную машину. Со своей стороны я смог все сделать правильно и добиться результата, когда это было необходимо – особенно в конце второго и третьего сегмента.

На последнем круге в третьем сегменте на меня оказывалось сильное давление, поскольку предыдущий круг аннулировали за нарушение границ трассы. Я выложился на максимуме и вряд ли бы сумел проехать свой круг сильно лучше», – рассказал Чжоу.

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1 комментарий

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22ars
Чжоу и Валерий сегодня герои дня! Альфа молодцы, главное завтра гоночный темп чтобы был также хорош.
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