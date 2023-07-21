Ландо Норрис: «У машины еще есть нераскрытый потенциал»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии.

«Хорошая пятница. Я в целом доволен общим темпом болида. Но нам есть над чем работать перед квалификацией. Мне кажется, что на некоторых участках трассы у меня не было возможности атаковать так сильно, как хотелось бы.

У машины еще есть нераскрытый потенциал. Но мы начали уик-энд, сразу сумев подобрать неплохой баланс машины.

Я бы сказал, что улучшение темпа, которое пришло после обновлений, здорово нам помогает. Сейчас мы с большей уверенностью способны проходить скоростные повороты. Что касается медленных поворотов, то мы продолжаем работу в этом направлении», – рассказал Норрис.

Кажется, у Алонсо последний реальный шанс победить в этом сезоне – на Гран-при Венгрии. Объясняем, почему так