Оскар Пиастри: «Если бы не было дождя, мы бы провели на трассе совсем мало времени»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

На этап на «Хунгароринге» команда привезла обновленное переднее антикрыло, которое, по мнению Пиастри, еще немного улучшило работу болида:

«Я бы сказал, что ощущения довольно приятные. Конечно, в сравнении с обновлением днища, боковых понтонов и так далее, которое у нас было на «Сильверстоуне», тут шанс на заметный прогресс был заметно ниже. Но если это делает машину хоть немного быстрее – это все, что меня волнует. Так что нет, сегодня не было никаких неприятных сюрпризов, все прошло хорошо».

При этом по условиям нового формата квалификации количество комплектов шин, доступных для гонщиков по ходу уик-энда, сократилось с 13 до 11, что, на взгляд Пиастри, негативно сказалось на желании команд вообще выезжать на трассу в практике:

«Да, это сложно. Ты пытаешься получить как можно больше информации, при этом используя как можно меньше комплектов шин.

Если бы сегодня не было дождя, мы бы провели на трассе совсем мало времени – полагаю, благодаря дождю команды проехали даже больше кругов. Не так уж весело, когда на всю пятницу в твоем распоряжении есть всего пара комплектов шин. Хотя это можно считать новым вызовом».

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