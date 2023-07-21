Нико Хюлькенберг: «Сегодня мы были хоть и стабильны, но стабильно медленными»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Хюлькенберг сегодня опробовал обновленное днище, подготовленное «Хаасом», в то время как Кевин Магнуссен работал со старой спецификацией болида.

«По первым впечатлениям обновленное днище делает именно то, что мы от него и ожидали. Но тут, конечно, требуется дальнейший анализ.

Другое дело, что сегодня мы были хоть и стабильны, но стабильно медленными. Зависит от того, с кем сравнивать. Но многие команды были быстрее нас. По моим ощущениям наш темп на длинной дистанции выглядел не очень хорошо», – рассказал Хюлькенберг.

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