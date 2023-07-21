Льюис Хэмилтон о прогрессе «Макларена»: «Не думаю, что у «Мерседеса» в планах сейчас есть что-то, что позволило бы совершить подобный скачок»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что не ждет от команды заметного улучшения работы болида в ближайших гонках.

Хэмилтон отметил, что в планах команды нет крупных обновлений, которые бы позволили «Мерседесу» совершить крупный скачок вперед – подобный тому, который удалось совершить «Макларену» в последних гонках.

«Все возможно, но не думаю, что у нас в планах в данный момент есть что-то, что позволило бы совершить подобный скачок вперед.

Главное, чего мы не можем видеть целиком – это как воздушный поток проходит через весь болид в комплексе. Работая в аэродинамической трубе ваши возможности ограничены, поскольку вы можете перемещать модель болида строго определенным образом.

Все эти симуляции, которые мы проводим в условиях нового регламента, все эти инструменты, которые мы получили для создания и понимания структуры движения воздушных потоков под днищем болида.

Если бы вы увидели, что на самом деле происходит под днищем машины, то все эти вихревые потоки просто взорвали бы вам мозг, и сейчас ситуация очень сильно отличается от того, что происходило при работе с болидами предыдущего поколения. И чтобы разобраться во всем этом нужно время.

Кроме того, что очевидно, все команды теперь ограничены в ресурсах. Поэтому при принятии решений о том, над чем работать, вам нужно быть осторожными. Если двигаться в одном направлении, вы можете потерять несколько недель развития, а речь может идти о десятых долях секунды. Поэтому к этому процессу стоит подходить крайне методично. Мне бы хотелось, чтобы все происходило намного быстрее, но увы, это не так», – рассказал Хэмилтон.

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5 комментариев

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Рнпрл Аари
Думаю мерс забили на этот сезон, не зря давно готовятся к следующему сезону
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irs118return
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мерсу никакие обновления непомогут пока будут смотреть на липового как основного пилота, Люся на самом деле худший многократный за всю историю!
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White Pardus
Ответ Рнпрл Аари
Думаю мерс забили на этот сезон, не зря давно готовятся к следующему сезону
Так и Люся спрыгнет...в отпуск за свой счёт)
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Рнпрл Аари
Ответ White Pardus
Так и Люся спрыгнет...в отпуск за свой счёт)
Да куда ему спрыгивать то, только если для прикола в РБ вместо Переса
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