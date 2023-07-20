Фернандо Алонсо о целях на Гран-при Венгрии: «Нужно быть готовыми воспользоваться шансом и заработать как можно больше очков»

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Бельгии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, с каким настроем подходит к предстоящему Гран-при Венгрии.

«С «Хунгарорингом» у меня связаны прекрасные воспоминания – именно здесь я выиграл свою первую гонку в «Формуле-1» в 2003 году, ровно 20 лет назад. А еще именно здесь я зачастую праздную свой день рождения.

Будет странно в этом году праздновать день рождения на этапе в Спа, но будем надеяться, что у нас будет повод для праздника и в этот уик-энд. Обгонять здесь обычно непросто, но иногда здесь происходят очень странные гонки с непредсказуемой погодой. Так что нам нужно быть готовыми воспользоваться шансом и заработать как можно больше очков», – рассказал Алонсо.

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