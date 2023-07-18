9 команд против новых коллективов, «Ф-1» опасается, что за «Хайтеком» стоит Дмитрий Мазепин (AMuS)

Теги ФИА Феррари Бенеттон Формула-1 Андретти Автоспорт Хайтек Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Альпин Авто

Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями о потенциальных новых командах «Формулы-1».

Как сообщалось ранее, ФИА, вероятно, одобрит заявки «Андретти» и «Хайтека». Ходят слухи, что помимо данных команд документы подали проект под названием LKY SUNZ, отсылающим к фразе Lucky Sun («Счастливое солнце»), и «Роден Моторспорт». Соучредителем LKY SUNZ является Бенджамин Дюран, который ранее имел непосредственное отношение к другому проекту новой команды «Ф-1» «Пантера Азия». За «Роденом» стоит австралийский миллиардер Дэвид Дикер.

Предполагается, что «Формула-1» и почти все команды настроены против присоединения к серии новых участников. Единственным исключением является «Альпин», которая заинтересована в партнерстве по части шасси и силовых установок. Все четыре кандидата уже связались с «Альпин». Для них очевидно, что следование модели «Феррари» и «Хааса» – единственный способ участия в «Ф-1», отмечает AMuS. Для французского коллектива такое сотрудничество стало бы новым источником дохода.

Все остальные команды полагают, что стартовый взнос в 200 миллионов долларов является недостаточной компенсацией за размывание призового фонда, и считают справедливой сумму, близкую к 600 миллионам. Кроме этого, коллективы стремятся влиять на процесс принятия новых участников. В данный момент они не обладают правом вето.

В случае одобрения заявок со стороны ФИА могут обостриться противоречия между Федерацией и руководством «Ф-1».

«Возможно, Федерация даже хочет, чтобы это случилось. Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем может на примере «Андретти» показать, что тут настоящий босс», – говорится в статье.

«Ф-1» не может помешать ФИА, если та решит выдать лицензии новым командам. В то же время без поддержки серии лицензия потеряет смысл: «Андретти» и «Хайтек» допустят к гонкам, однако они не смогут получать призовые, не подписав Договор согласия – для этого требуется одобрение со стороны владельцев «Ф-1» из «Либерти Медиа».

Более того, чемпионат обеспокоен тем, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин может стоять за инвесторами команды «Хайтек». Ранее сын предпринимателя Никита выступал за «Хаас», а компания Мазепина-старшего «Уралкалий» была титульным спонсором команды. В младших сериях Никита представлял именно «Хайтек», совладельцем которого являлся его отец. В 2022-м Дмитрий разорвал связи с «Хайтеком», который перешел под контроль Оливера Уокса, многолетнего менеджера Мазепина-младшего. В нынешнем году в «Хайтек» вложился бизнесмен Владимир Ким из Казахстана.

В случае малейших подозрений в том, что за «Хайтеком» стоят деньги из России, Федерация также будет вынуждена прекратить переговоры.

ФИА должна одобрить заявки «Андретти» и «Хайтека» в «Ф-1» (AMuS)

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6 комментариев

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Luca di Montezemolo
Нахрен они тогда нужны? Понятно что альпин будет продувать свою тачку намного больше за счёт времени ньюхааса, будет продавать свои обноски как Феррари, а остальным зачем аутсайдер который будет получать бабло из общего котла, ладно бы нормальная и сильная команда, так нет очередной сателлит.
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Pavel Nikolaev
А просто Хаас на Андетти можно поменять? Хаас вообще никуда не стремится. Хайтек - понятно, ведро для сыночка из вечно убыточной для бюджета РФ конторы
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うちはイタチ
Ответ Pavel Nikolaev
А просто Хаас на Андетти можно поменять? Хаас вообще никуда не стремится. Хайтек - понятно, ведро для сыночка из вечно убыточной для бюджета РФ конторы
не, а смысл шило на мыло менять? команды потому и не хотят андретти, потому что у него нет больших денег и его команда будет копией хааса
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irs118return
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какой-то ясли сад с переживаниями чемпионата , что деньги из России могут попасть в ф1🤡, ну действительно , в чем вообще здравый смысл, ну да ладно о чем это я )))
зато американские деньги "чистые" ,
интересно если в мире доллар который не прошёл через оружие , наркотики?)))
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LeChat Ostrowski
очень надеюсь, что ФИА одобрит. желательно обе заявки :) 🍿
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Kemal Gul
Ответ irs118return
какой-то ясли сад с переживаниями чемпионата , что деньги из России могут попасть в ф1🤡, ну действительно , в чем вообще здравый смысл, ну да ладно о чем это я ))) зато американские деньги "чистые" , интересно если в мире доллар который не прошёл через оружие , наркотики?)))
Ага, каждый доллар Андретти прошёл через наркотики и оружие, известная мафиозная семья ведь)
А если серьёзно, может быть дело не в американских или российских деньгах, а в конкретных личностях? Андретти - частный инвестор, Мазепин - тесно связанный с властью олигарх, бывший депутат регионального заксобрания, попавший под санкции, вот и вся разница
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