9 команд против новых коллективов, «Ф-1» опасается, что за «Хайтеком» стоит Дмитрий Мазепин (AMuS)

Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями о потенциальных новых командах «Формулы-1».

Как сообщалось ранее, ФИА, вероятно, одобрит заявки «Андретти» и «Хайтека». Ходят слухи, что помимо данных команд документы подали проект под названием LKY SUNZ, отсылающим к фразе Lucky Sun («Счастливое солнце»), и «Роден Моторспорт». Соучредителем LKY SUNZ является Бенджамин Дюран, который ранее имел непосредственное отношение к другому проекту новой команды «Ф-1» «Пантера Азия». За «Роденом» стоит австралийский миллиардер Дэвид Дикер.

Предполагается, что «Формула-1» и почти все команды настроены против присоединения к серии новых участников. Единственным исключением является «Альпин», которая заинтересована в партнерстве по части шасси и силовых установок. Все четыре кандидата уже связались с « ». Для них очевидно, что следование модели « » и « » – единственный способ участия в «Ф-1», отмечает AMuS. Для французского коллектива такое сотрудничество стало бы новым источником дохода.

Все остальные команды полагают, что стартовый взнос в 200 миллионов долларов является недостаточной компенсацией за размывание призового фонда, и считают справедливой сумму, близкую к 600 миллионам. Кроме этого, коллективы стремятся влиять на процесс принятия новых участников. В данный момент они не обладают правом вето.

В случае одобрения заявок со стороны ФИА могут обостриться противоречия между Федерацией и руководством «Ф-1».

«Возможно, Федерация даже хочет, чтобы это случилось. Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем может на примере «Андретти» показать, что тут настоящий босс», – говорится в статье.

«Ф-1» не может помешать ФИА, если та решит выдать лицензии новым командам. В то же время без поддержки серии лицензия потеряет смысл: «Андретти» и «Хайтек» допустят к гонкам, однако они не смогут получать призовые, не подписав Договор согласия – для этого требуется одобрение со стороны владельцев «Ф-1» из «Либерти Медиа».

Более того, чемпионат обеспокоен тем, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин может стоять за инвесторами команды «Хайтек». Ранее сын предпринимателя Никита выступал за «Хаас», а компания Мазепина-старшего «Уралкалий» была титульным спонсором команды. В младших сериях представлял именно «Хайтек», совладельцем которого являлся его отец. В 2022-м Дмитрий разорвал связи с «Хайтеком», который перешел под контроль Оливера Уокса, многолетнего менеджера Мазепина-младшего. В нынешнем году в «Хайтек» вложился бизнесмен Владимир Ким из Казахстана.

В случае малейших подозрений в том, что за «Хайтеком» стоят деньги из России, Федерация также будет вынуждена прекратить переговоры.

ФИА должна одобрить заявки «Андретти» и «Хайтека» в «Ф-1» (AMuS)

Ого, бывшая команда Мазепиных идет в «Ф-1» на деньги главного миллиардера Казахстана! Он спонсор Головкина и Рыбакиной