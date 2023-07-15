Стефано Доменикали: «Хотелось бы борьбы до последнего круга последней гонки – как в 2021-м, но без скандала Гран-при Абу-Даби»

Теги Ред Булл Стефано Доменикали Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Стефано Доменикали рассказал о влиянии доминирования Макса Ферстаппена на «Формулу-1».

Руководитель серии отметил мастерство пилота «Ред Булл», но не стал скрывать, что предпочел бы борьбу за титул до последней гонки.

«Прежде всего необходимо сказать, что Макс вполне заслуживает свои успехи, надо снять перед ним шляпу. Конечно, не буду отрицать: мне бы хотелось, чтобы борьба в чемпионате шла до последнего круга последней гонки – как в 2021 году, но без скандала Гран-при Абу-Даби.

В то же время для новых фанатов важно появление культовых фигур, которые стали бы воплощением нашего спорта на постоянной основе. Приведу пример: если речь заходит о теннисе – а я не являюсь экспертом или регулярным зрителем этого спорта – мне вспоминаются имена великих чемпионов, которые, может, уже не играют.

Гонщики, являющиеся отражением эпохи, помогают выстроить ориентиры для будущих поколений. И, опять же, я надеюсь, что скоро мы увидим, как большее количество команд и пилотов сражаются за титулы до последней гонки», – объяснил Доменикали.

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5 комментариев

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rtr_return
Скандал был только у бритов
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irs118return
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да какой скандал, была истерика люсязависимых всего лишь , потом все успокоилось. лучшая и справедливая концовка сезона всех времен !
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ Рнпрл Аари
Нехер регламенты как перчатки менять. В 21 только только две команды уравнялись и все опять по новой. В 25 тоже наверное уравняются а потом снова кто-то улетит в закат.
В 21 они уровнялись из-за изменения регламента.
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