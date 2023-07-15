Стефано Доменикали: «Хотелось бы борьбы до последнего круга последней гонки – как в 2021-м, но без скандала Гран-при Абу-Даби»

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Руководитель серии отметил мастерство пилота « », но не стал скрывать, что предпочел бы борьбу за титул до последней гонки.

«Прежде всего необходимо сказать, что вполне заслуживает свои успехи, надо снять перед ним шляпу. Конечно, не буду отрицать: мне бы хотелось, чтобы борьба в чемпионате шла до последнего круга последней гонки – как в 2021 году, но без скандала Гран-при Абу-Даби.

В то же время для новых фанатов важно появление культовых фигур, которые стали бы воплощением нашего спорта на постоянной основе. Приведу пример: если речь заходит о теннисе – а я не являюсь экспертом или регулярным зрителем этого спорта – мне вспоминаются имена великих чемпионов, которые, может, уже не играют.

Гонщики, являющиеся отражением эпохи, помогают выстроить ориентиры для будущих поколений. И, опять же, я надеюсь, что скоро мы увидим, как большее количество команд и пилотов сражаются за титулы до последней гонки», – объяснил .

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