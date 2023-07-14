Отмар Сафнауэр: «Еще одно значительное обновление болида появится у «Альпин» до летнего перерыва в чемпионате»

Руководитель « » Отмар Сафнауэр рассказал о дальнейших планах команды по работе над обновлением болида.

«В этом году наши обновления работают. И еще одно значительное обновление появится до летнего перерыва в чемпионате. Надеюсь, оно тоже поможет. Ведь мы видим значительные колебания в конкурентоспособности команд по ходу сезона.

На Гран-при Венгрии мы тоже привезем новинки. Но не настолько крупные. Затем к этапу в Спа будет готово новое днище. И соединив обновления воедино мы, я думаю, должны стать лучше.

С точки зрения потолка расходов у нас еще есть запас (для дальнейших обновлений болида). Что же касается ограничений на время работы в аэродинамической трубе, то это как раз та область, в которой нам нужно найти компромисс в работе с машинами 2023 и 2024 года.

Решение должно быть стратегическим – мы должны понимать, что именно хотим делать. Но по состоянию на здесь и сейчас большинство наших усилий по-прежнему направлено на работу с болидом 2023 года», – рассказал Сафнауэр.

«Макларен» рвет на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?