Лукас ди Грасси о де Врисе: «У «Ред Булл» проблемы с решениями о найме, если пилота увольняют после 10 гонок»
Лукас ди Грасси раскритиковал хаотичные перестановки в системе «Ред Булл».
Ник де Врис продержался в «Альфа Таури» десять Гран-при – с этапа на «Хунгароринге» его заменит третий гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
В 2022-м нидерландец крайне успешно провел Гран-при Италии за «Уильямсом», что и позволило получить место в коллективе из Фаэнцы.
«Если пилота увольняют после десяти гонок, это показывает, что с процессом принятия решений о найме проблемы.
В автоспорте слишком инстинктивно полагаются на «быстрый круг» и «результат одной гонки» вместо того, чтобы оценивать конкретного гонщика в долгосрочной перспективе.
Сколько методологии и данных для того, чтобы сделать болид быстрее, и так мало для выбора подходящего пилота», – заявил чемпион «Формулы E» 2017 года и бывший гонщик «Формулы-1».
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