Лукас ди Грасси о де Врисе: «У «Ред Булл» проблемы с решениями о найме, если пилота увольняют после 10 гонок»

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Италии Ред Булл Уильямс Альфа Таури Лукас ди Грасси Формула-1 Даниэль Риккардо Формула E Ник де Врис Авто

Лукас ди Грасси раскритиковал хаотичные перестановки в системе «Ред Булл».

Ник де Врис продержался в «Альфа Таури» десять Гран-при – с этапа на «Хунгароринге» его заменит третий гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

В 2022-м нидерландец крайне успешно провел Гран-при Италии за «Уильямсом», что и позволило получить место в коллективе из Фаэнцы.

«Если пилота увольняют после десяти гонок, это показывает, что с процессом принятия решений о найме проблемы.

В автоспорте слишком инстинктивно полагаются на «быстрый круг» и «результат одной гонки» вместо того, чтобы оценивать конкретного гонщика в долгосрочной перспективе.

Сколько методологии и данных для того, чтобы сделать болид быстрее, и так мало для выбора подходящего пилота», – заявил чемпион «Формулы E» 2017 года и бывший гонщик «Формулы-1».

Риккардо – пилот «Альфа Таури» с Гран-при Венгрии. Команда подтвердила увольнение де Вриса

В «Ф-1» рекордно быстрая высадка пилота: «Ред Булл» убрал новичка после 10 гонок. В начале видели напарником Ферстаппена!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rangawe
Назначение Де Вриса было похоже на то, как скауты из Moneyball выбирали игроков в свою команду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Третий подход к снаряду
Просто у РБ всегда есть пилот №1 и расходники )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Видимо сейчас каждый будет рассказывать и объяснять, что не так делает ред бул , забавно ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий