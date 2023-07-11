Лукас ди Грасси о де Врисе: «У «Ред Булл» проблемы с решениями о найме, если пилота увольняют после 10 гонок»

Лукас ди Грасси раскритиковал хаотичные перестановки в системе «Ред Булл».

Ник де Врис продержался в «Альфа Таури» десять Гран-при – с этапа на «Хунгароринге» его заменит третий гонщик «Ред Булл» .

В 2022-м нидерландец крайне успешно провел за « », что и позволило получить место в коллективе из Фаэнцы.

«Если пилота увольняют после десяти гонок, это показывает, что с процессом принятия решений о найме проблемы.

В автоспорте слишком инстинктивно полагаются на «быстрый круг» и «результат одной гонки» вместо того, чтобы оценивать конкретного гонщика в долгосрочной перспективе.

Сколько методологии и данных для того, чтобы сделать болид быстрее, и так мало для выбора подходящего пилота», – заявил чемпион « » 2017 года и бывший гонщик «Формулы-1».

Риккардо – пилот «Альфа Таури» с Гран-при Венгрии. Команда подтвердила увольнение де Вриса

В «Ф-1» рекордно быстрая высадка пилота: «Ред Булл» убрал новичка после 10 гонок. В начале видели напарником Ферстаппена!