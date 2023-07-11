Экс-пилот «Ф-1» ван дер Гарде: «Де Вриса уволили слишком быстро. Болезненно что ######, но у Ника светлое будущее в автоспорте»
Гидо ван дер Гарде прокомментировал завершение карьеры Ника де Вриса в «Формуле-1».
Чемпиона «Формулы-2» 2019 года и «Формулы E» 2021 года уволили из «Альфа Таури» после десяти этапов в команде, с Гран-при Венгрии его заменит третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Ван дер Гарде выступал в «Формуле-1» в 2013 году за «Катерхэм».
«Точно не ожидал, что для Ника все закончится так скоро. Если оглянуться назад и посмотреть на то, сколько времени ему дали, чтобы освоиться в машине, на прогресс (медленный, но верный) – с моей точки зрения, решение принято слишком быстро.
Для Ника это болезненно что ######. Помню, когда моя карьера очень быстро завершилась, я не мог видеть ни метра гонок. И это вполне понятно, но не будем забывать, что парень чертовски быстр, показал себя во многих категориях, и впереди у него светлое будущее в автоспорте. Может, пока слишком рано об этом думать, но важно держать в уме.
Не унывай, ты можешь собой гордиться, дружище», – высказался нидерландец о соотечественнике.
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