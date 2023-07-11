Круга Риккардо на тестах хватило бы для первого ряда на Гран-при Великобритании. Перес стал 16-м (Лоренс Барретто)
Даниэль Риккардо впечатлил «Ред Булл» на тестах «Пирелли», которые состоялись сегодня, 11 июля, на трассе «Сильверстоун».
С Гран-при Венгрии третий пилот «Ред Булл» займет кокпит Ника де Вриса в «Альфа Таури» – об этом также объявили сегодня.
Информацией о выступлении австралийца на тестах поделился журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто.
«Источники сообщают, что Риккардо впечатляюще провел сегодняшние шинные тесты «Пирелли» за «Ред Булл», впервые опробовав технику 2023 года, и что его лучший круг был достаточно хорош, чтобы оказаться на первом ряду решетки на воскресном Гран-при Великобритании 🤯», – написал Барретто.
«👀 Круто», – отреагировал аккаунт «Ф-1».
Макс Ферстаппен завоевал поул на последнем этапе, его напарник Серхио Перес в пятый раз подряд не пробился в третий сегмент и показал 16-е время (после сессии Чеко отыграл одну строчку благодаря дисквалификации пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса).
Стоит отметить, что состояние трассы и погодные условия на тестах могли отличаться от тех, в которых проходила квалификация.
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нынешний РБ может ездить на любых настройках,а значит подходит и Дену
а Ден когда ему подходит машина это один из быстрейших гонщиков пелетона
потому очень надеюсь что на ведре Таури у него хватит сил опередить Японца( это будет нелегко ибо машина Таури малоуправляема) и вернуться в РБ на 24
Спасибо автору за трезвый комментарий: "Стоит отметить, что состояние трассы и погодные условия на тестах могли отличаться от тех, в которых проходила квалификация"