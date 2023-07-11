Круга Риккардо на тестах хватило бы для первого ряда на Гран-при Великобритании. Перес стал 16-м (Лоренс Барретто)

впечатлил «Ред Булл» на тестах «Пирелли», которые состоялись сегодня, 11 июля, на трассе « ».

С Гран-при Венгрии третий пилот « » займет кокпит Ника де Вриса в «Альфа Таури» – об этом также объявили сегодня.

Информацией о выступлении австралийца на тестах поделился журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто.

«Источники сообщают, что Риккардо впечатляюще провел сегодняшние шинные тесты « » за «Ред Булл», впервые опробовав технику 2023 года, и что его лучший круг был достаточно хорош, чтобы оказаться на первом ряду решетки на воскресном Гран-при Великобритании 🤯», – написал Барретто.

«👀 Круто», – отреагировал аккаунт «Ф-1».

завоевал поул на последнем этапе, его напарник Серхио Перес в пятый раз подряд не пробился в третий сегмент и показал 16-е время (после сессии Чеко отыграл одну строчку благодаря дисквалификации пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса).

Стоит отметить, что состояние трассы и погодные условия на тестах могли отличаться от тех, в которых проходила квалификация.

Риккардо – пилот «Альфа Таури» с Гран-при Венгрии. Команда подтвердила увольнение де Вриса

Ryanair выложила картинку с Пересом в самолете: «Единственный первый ряд, который гарантирован Серхио»