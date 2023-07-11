Риккардо проводит за «Ред Булл» тесты «Пирелли»
Даниэль Риккардо снова сел за руль «Ред Булл».
Третий гонщик команды проводит тесты «Пирелли» в Сильверстоуне. Австралиец пилотирует актуальный болид «Ред Булл» RB19.
Предполагается, что Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» уже по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса в «Альфа Таури».
Риккардо должен заменить де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва (F1-Insider)
Ральф Шумахер: «Решение убрать де Вриса принято, я вполне уверен. Опыт Риккардо пригодился бы «Альфа Таури»
да и видеть номер 3 на болиде так приятно вместе с самим дэном
темно синий его цвет и РБ его команда