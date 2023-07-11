Риккардо проводит за «Ред Булл» тесты «Пирелли»

Теги Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Сильверстоун Пирелли Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Даниэль Риккардо снова сел за руль «Ред Булл».

Третий гонщик команды проводит тесты «Пирелли» в Сильверстоуне. Австралиец пилотирует актуальный болид «Ред Булл» RB19.

Предполагается, что Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» уже по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса в «Альфа Таури».

Риккардо должен заменить де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва (F1-Insider)

Ральф Шумахер: «Решение убрать де Вриса принято, я вполне уверен. Опыт Риккардо пригодился бы «Альфа Таури»

Фото: соцсети команды «Ред Булл»

1 комментарий

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Максим Макеев
шлем красавец
да и видеть номер 3 на болиде так приятно вместе с самим дэном
темно синий его цвет и РБ его команда
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