Риккардо проводит за «Ред Булл» тесты «Пирелли»

снова сел за руль «Ред Булл».

Третий гонщик команды проводит тесты « » в . Австралиец пилотирует актуальный болид «Ред Булл» RB19.

Предполагается, что Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» уже по ходу сезона-2023, заменив де Вриса в «Альфа Таури».

Риккардо должен заменить де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва (F1-Insider)

Ральф Шумахер: «Решение убрать де Вриса принято, я вполне уверен. Опыт Риккардо пригодился бы «Альфа Таури»

Фото: соцсети команды «Ред Булл»