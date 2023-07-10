Риккардо должен заменить де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва (F1-Insider)

Даниэль Риккардо близок к возвращению на решетку «Формулы-1» уже в нынешнем сезоне, утверждает немецкая пресса.

По информации F1-Insider.com, «Ред Булл» собирается заменить Ника де Вриса в составе «Альфа Таури» на своего третьего пилота после летнего перерыва. Во второй половине сезона команда сосредоточится на сравнении своего лидера Юки Цуноды с Риккардо. Австралиец уже выступал за команду из Фаэнцы в 2012 и 2013 годах (тогда она называлась «Торо Россо»).

Руководство «Ред Булл» неоднократно резко высказывалось о скорости нидерландца. В частности, консультант допускал расставание с де до домашнего этапа, который состоится сразу же после летнего отпуска.

Также о замене Ника заявил эксперт и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер – по его словам, «решение принято».

Издание полагает, что перестановка может оказать косвенное влияние и на пилота «Ред Булл» Серхио Переса, неудачно выступающего в нынешнем сезоне. Боссы команды выражают поддержку мексиканцу и заверяют, что его место в безопасности, однако к концу сезона ситуация может измениться, полагают журналисты.

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