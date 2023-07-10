Риккардо должен заменить де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва (F1-Insider)

Теги возможные переходы Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Ник де Врис Гран-при Нидерландов Авто

Даниэль Риккардо близок к возвращению на решетку «Формулы-1» уже в нынешнем сезоне, утверждает немецкая пресса.

По информации F1-Insider.com, «Ред Булл» собирается заменить Ника де Вриса в составе «Альфа Таури» на своего третьего пилота Даниэля Риккардо после летнего перерыва. Во второй половине сезона команда сосредоточится на сравнении своего лидера Юки Цуноды с Риккардо. Австралиец уже выступал за команду из Фаэнцы в 2012 и 2013 годах (тогда она называлась «Торо Россо»).

Руководство «Ред Булл» неоднократно резко высказывалось о скорости нидерландца. В частности, консультант Гельмут Марко допускал расставание с де Врисом до домашнего этапа, который состоится сразу же после летнего отпуска.

Также о замене Ника заявил эксперт и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер – по его словам, «решение принято».

Издание полагает, что перестановка может оказать косвенное влияние и на пилота «Ред Булл» Серхио Переса, неудачно выступающего в нынешнем сезоне. Боссы команды выражают поддержку мексиканцу и заверяют, что его место в безопасности, однако к концу сезона ситуация может измениться, полагают журналисты.

Ральф Шумахер: «Решение убрать де Вриса принято, я вполне уверен. Опыт Риккардо пригодился бы «Альфа Таури»

Даниэль Риккардо: «Рассмотрю переход в «Альфа Таури», если это даст шанс вернуться в «Ред Булл»

7 комментариев

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spotlight
Ничем хорошим это не закончится, Дэн ненавидит андерстир, а у АТ04 одна из самых больших проблем - хронический андерстир. Из последних машин на которых была та же проблема - это MCL36 (макларен прошлого года). Все мы помним насколько Дэн был плох в прошлом году
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MIXA77
Можно подумать Цунода рвёт и мечет и в каждой гонке очки зарабатывает. Да, сейчас он быстрее. Но, эту машину он знает, как облупленную. Не исключаю, что со второй половины сезона Де Врис будет на равных бороться с японцем.
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Armeec1991
Конечно хотелось бы ещё посмотреть на Дэна в F1, то АТ сейчас это совершенно беспросветное болото, даже у Хааса в этом сезоне проблески бывают чаще
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scorpion19.1987
А цунода то первые годы прям блистал..., да даже сейчас прям таки большая разница, он стабильно типо набирает очки на фоне Вриса (2очка) или что..., классическое торо-россо
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Антон Якимцев
Наконец-то, верните медоеда в гонки уже.
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Забор Высоков
Ответ spotlight
Ничем хорошим это не закончится, Дэн ненавидит андерстир, а у АТ04 одна из самых больших проблем - хронический андерстир. Из последних машин на которых была та же проблема - это MCL36 (макларен прошлого года). Все мы помним насколько Дэн был плох в прошлом году
Может ему это поможет...
Все же опыт борьбы со сносом уже есть.
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Lordk
Ответ scorpion19.1987
А цунода то первые годы прям блистал..., да даже сейчас прям таки большая разница, он стабильно типо набирает очки на фоне Вриса (2очка) или что..., классическое торо-россо
Набор очков никогда не был показателем стабильных и/или хороших выступлений в Ф1. Не на то смотрите.
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