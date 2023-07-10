Ральф Шумахер: «Решение убрать де Вриса принято, я вполне уверен. Опыт Риккардо пригодился бы «Альфа Таури»

Ральф Шумахер убежден, что Ник де Врис покинет «Альфа Таури» в ближайшие месяцы.

Руководство «Ред Булл» неоднократно угрожало нидерландцу увольнением. Эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1» полагает, что де Врис может не дотянуть даже до домашнего этапа, который состоится сразу после летнего перерыва.

«Решение принято, я вполне уверен.

В прошлом году он запомнился в Монце, оказался в нужном месте в нужное время. Жаль, что он вряд ли выступит в Зандворте», – сказал Шумахер.

Возможным сменщиком является третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. По словам , «Альфа Таури» «пригодился бы опыт» австралийца.

Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»

Даниэль Риккардо: «Рассмотрю переход в «Альфа Таури», если это даст шанс вернуться в «Ред Булл»