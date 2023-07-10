Ральф Шумахер: «Решение убрать де Вриса принято, я вполне уверен. Опыт Риккардо пригодился бы «Альфа Таури»

Теги возможные переходы Гран-при Италии Ральф Шумахер Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Ральф Шумахер убежден, что Ник де Врис покинет «Альфа Таури» в ближайшие месяцы.

Руководство «Ред Булл» неоднократно угрожало нидерландцу увольнением. Эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1» полагает, что де Врис может не дотянуть даже до домашнего этапа, который состоится сразу после летнего перерыва.

«Решение принято, я вполне уверен.

В прошлом году он запомнился в Монце, оказался в нужном месте в нужное время. Жаль, что он вряд ли выступит в Зандворте», – сказал Шумахер.

Возможным сменщиком Ника является третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. По словам Ральфа, «Альфа Таури» «пригодился бы опыт» австралийца.

Гельмут Марко не уверен, что де Врис выступит в Нидерландах: «Ник не оправдывает ожиданий. При необходимости «Ред Булл» примет решение»

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3 комментария

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FaithDevotion
Ответ Schiaff1no
Думается Риккардо на другое место целит
Да только кто ж даст ему посреди сезона это место? А так будет шанс себя показать
+2
0
+2
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Schiaff1no
Думается Риккардо на другое место целит
+1
0
+1
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sfairait
Мне иногда кажется, что Ральф с Кожевниковым тусит
0
0
0
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