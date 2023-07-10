Ральф Шумахер: «Решение убрать де Вриса принято, я вполне уверен. Опыт Риккардо пригодился бы «Альфа Таури»
Ральф Шумахер убежден, что Ник де Врис покинет «Альфа Таури» в ближайшие месяцы.
Руководство «Ред Булл» неоднократно угрожало нидерландцу увольнением. Эксперт немецкого Sky Sport и бывший пилот «Формулы-1» полагает, что де Врис может не дотянуть даже до домашнего этапа, который состоится сразу после летнего перерыва.
«Решение принято, я вполне уверен.
В прошлом году он запомнился в Монце, оказался в нужном месте в нужное время. Жаль, что он вряд ли выступит в Зандворте», – сказал Шумахер.
Возможным сменщиком Ника является третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. По словам Ральфа, «Альфа Таури» «пригодился бы опыт» австралийца.
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