Тото Вольфф: «Нам не хватает скорости на прямых. Нужно догнать «Макларен» и «Ред Булл»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об итогах Гран-при Великобритании, где Льюис Хэмилтон стал третьим, а его напарник Джордж Расселл – пятым.
«Сейчас нам просто не хватает скорости на прямых – в частности, здесь, на «Сильверстоуне». Было близко. Мы выступили хорошо, по сравнению с квалификацией, так что день получился неплохим», – сказал Вольфф.
Кроме того, Тото рассказал, почему Льюису Хэмилтону не удалось обогнать пилота «Макларена» Ландо Норриса в борьбе за второе место:
«Шины ушли – но у них и машина лучше. Они могли на «харде» удерживать позади нас на «софте» – все дело в скорости на прямых».
Шеф «Мерседеса» также поделился мнением о неожиданно хорошем темпе «Макларена»:
«Будет очень интересно посмотреть на них на более извилистых трассах. В любом случае они сделали большой шаг вперед. Для нас это хорошо – так мы можем увидеть, как быстро наверстать упущенное. Нужно догнать их и «Ред Булл».
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В это трио войдет и недавно покинувший Ferrari главный конструктор Давид Санчес – сейчас французский инженер находится в вынужденном отпуске и сможет приступить к работе с 1 января 2024 года. Он станет техническим директором по вопросам концепции и эффективности шасси.
Техническим директором McLaren по аэродинамике станет ветеран паддока Питер Продрому. а новый пост технического директора по инженерным и конструкторским вопросам займет Нил Хулди.