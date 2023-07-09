Тото Вольфф: «Нам не хватает скорости на прямых. Нужно догнать «Макларен» и «Ред Булл»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Ландо Норрис Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об итогах Гран-при Великобритании, где Льюис Хэмилтон стал третьим, а его напарник Джордж Расселл – пятым.

«Сейчас нам просто не хватает скорости на прямых – в частности, здесь, на «Сильверстоуне». Было близко. Мы выступили хорошо, по сравнению с квалификацией, так что день получился неплохим», – сказал Вольфф.

Кроме того, Тото рассказал, почему Льюису Хэмилтону не удалось обогнать пилота «Макларена» Ландо Норриса в борьбе за второе место:

«Шины ушли – но у них и машина лучше. Они могли на «харде» удерживать позади нас на «софте» – все дело в скорости на прямых».

Шеф «Мерседеса» также поделился мнением о неожиданно хорошем темпе «Макларена»:

«Будет очень интересно посмотреть на них на более извилистых трассах. В любом случае они сделали большой шаг вперед. Для нас это хорошо – так мы можем увидеть, как быстро наверстать упущенное. Нужно догнать их и «Ред Булл».

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

17 комментариев

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Владимир Вербицкий
Тото, нужно не догнать, в перегнать. В этом весь смысл.
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Dino Mariani
Правильно Тото сказал, если не учитывать Ферстаппена, регламент работает
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Mittermeyer
Ответ Alex Sin
Ну то что ты клоун я это понял. А то что Хэм на подиуме, так в этом не его заслуга а везение. Он ничего не сделал, что бы быть на нём. За него всё сделал случай. А он и квалу слил и старт проиграл и Ландо не смог обогнать.
прогнул вселенную под себя, в очередной раз доказал свое величие.
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евгений рычков
Пару тройку гран при назад он говорил, что надо догнать Редбул. Сейчас говорить что надо догнать Макларен и Редбул. Через три четыре гран при скажет что надо догнать Редбул, Макларен, Астон, Феррари, Виллиамс и Альпин.
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Alex Sin
Ответ Забор Высоков
А то, что Макс ВСЁ ВРЕМЯ ПЕРВЫЙ - это, случайно, не везение? Или везение бывает только у Люиса?
Это машина + сам Макс.
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Alex Sin
Ответ Mittermeyer
Подумаешь, что Ландо на хардах отстал от Тапка на софтах меньше чем на 4 секунды. Подумаешь, что Руссел отстал от Пиастре на 3+ секунды на свежем медиуме. Подумаешь, что Леклер отставал от Пиастри на одинаковых шинах. Это все не важно, не имеет смысла, зачем об этому думать, если можно просто накакать на спорте в комментария.
Ну так не какай. А нам 7 лет местное религиозное движение, имени скилла Льюиса, с подачи Тото рассказывало, как оный превозмогает, андердогит, и скиллует. Вот поэтому и есть вопросы по сегодняшнему ГП.
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Alex Sin
Ответ Mittermeyer
Не знаю какие могут быть вопросы по сегодняшнему гран при, открываю результаты и вижу 3 место, потом смотрю на квалу и вижу 7, пробегаюсь по практикам и вижу места за 10кой. После такого вопросы сразу отпадают, тут и превозмогание есть, и скилл присутствует, вот андердогинга нет, все таки обладать рекордов по победам и подиумам на Сильвере.
Да вправду какие вопросы. Включаю трансляцию и вижу. Хэм проиграл квалу, потом старт, потом СК и он опа на 3 месте на шинах софт, впереди Ландо на харде и Хэм пытался да так и не смог его обойти. Итог. Шаровый подиум и вычурная беспомощность при попытках обгона Ландо. Вот так вот.
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checker
увольнение Джеймса Ки удивительном образом сказалось на скорости Маков.. кто у них новый конструктор?
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mrMassi
Ответ Alex Sin
Ну ты погляди-ка какой. И шины ушли и машина у них лучше. А где же скилл, почему не превозмог, где чемпионский характер? А ну да, без самовоза нет и Хэмильтона.
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Dino Mariani
Ответ Mittermeyer
Не знаю какие могут быть вопросы по сегодняшнему гран при, открываю результаты и вижу 3 место, потом смотрю на квалу и вижу 7, пробегаюсь по практикам и вижу места за 10кой. После такого вопросы сразу отпадают, тут и превозмогание есть, и скилл присутствует, вот андердогинга нет, все таки обладать рекордов по победам и подиумам на Сильвере.
Так потому и есть вопросы, что третье место - это чистый фарт, а необогон на софте харда - это сомнительный скил и отсутствие знаменитого превозмогания, имея 7 титулов и рекорды на сильвере.
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Paninaro
Ответ checker
увольнение Джеймса Ки удивительном образом сказалось на скорости Маков.. кто у них новый конструктор?
В McLaren откажутся от единой фигуры технического директора, распределив его обязанности между несколькими специалистами. Их будет трое, и они станут напрямую подчиняться руководителю коллектива Андреа Стелле.

В это трио войдет и недавно покинувший Ferrari главный конструктор Давид Санчес – сейчас французский инженер находится в вынужденном отпуске и сможет приступить к работе с 1 января 2024 года. Он станет техническим директором по вопросам концепции и эффективности шасси.

Техническим директором McLaren по аэродинамике станет ветеран паддока Питер Продрому. а новый пост технического директора по инженерным и конструкторским вопросам займет Нил Хулди.
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Paninaro
Ответ евгений рычков
Пару тройку гран при назад он говорил, что надо догнать Редбул. Сейчас говорить что надо догнать Макларен и Редбул. Через три четыре гран при скажет что надо догнать Редбул, Макларен, Астон, Феррари, Виллиамс и Альпин.
Возможно, забили уже на доработку, пилят машину на 24. Как и Феррари.)
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