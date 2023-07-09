Тото Вольфф: «Нам не хватает скорости на прямых. Нужно догнать «Макларен» и «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» высказался об итогах Гран-при Великобритании, где стал третьим, а его напарник Джордж Расселл – пятым.

«Сейчас нам просто не хватает скорости на прямых – в частности, здесь, на «Сильверстоуне». Было близко. Мы выступили хорошо, по сравнению с квалификацией, так что день получился неплохим», – сказал Вольфф.

Кроме того, Тото рассказал, почему Льюису Хэмилтону не удалось обогнать пилота « » в борьбе за второе место:

«Шины ушли – но у них и машина лучше. Они могли на «харде» удерживать позади нас на «софте» – все дело в скорости на прямых».

Шеф « » также поделился мнением о неожиданно хорошем темпе «Макларена»:

«Будет очень интересно посмотреть на них на более извилистых трассах. В любом случае они сделали большой шаг вперед. Для нас это хорошо – так мы можем увидеть, как быстро наверстать упущенное. Нужно догнать их и «Ред Булл».

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й