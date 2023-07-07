Тото Вольфф: «Пока только «Ред Булл» сделал все правильно. Мы должны прервать их успехи»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф в очередной раз высказался о доминировании «Ред Булл».
Он отметил, что нынешние болиды сделаны совершенно по-другому в сравнении с машинами прошлого регламента.
«Я уверен, что пока только одна команда сумела сделать все правильно – и очевидно, у них есть преимущество, и они не останавливаются [на достигнутом]. Все мы, кто позади, – «Феррари», «Астон Мартин» и мы, порой еще «Альпин», – мы все довольно близки друг к другу на трассе.
Мы должны прервать успехи команды, которая на данный момент заслуженно является главной звездой с отличными инженерами и очень хорошим пилотом. Мы просто должны достигнуть того же уровня. Ни у кого из нас нет иного выбора, кроме как догнать их», – сказал Вольфф.
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