Тото Вольфф: «Пока только «Ред Булл» сделал все правильно. Мы должны прервать их успехи»

Руководитель « » Тото Вольфф в очередной раз высказался о доминировании «Ред Булл».

Он отметил, что нынешние болиды сделаны совершенно по-другому в сравнении с машинами прошлого регламента.

«Я уверен, что пока только одна команда сумела сделать все правильно – и очевидно, у них есть преимущество, и они не останавливаются [на достигнутом]. Все мы, кто позади, – «Феррари», «Астон Мартин» и мы, порой еще «Альпин», – мы все довольно близки друг к другу на трассе.

Мы должны прервать успехи команды, которая на данный момент заслуженно является главной звездой с отличными инженерами и очень хорошим пилотом. Мы просто должны достигнуть того же уровня. Ни у кого из нас нет иного выбора, кроме как догнать их», – сказал Вольфф.

Тото Вольфф: «Может, Хорнер хочет «убить» моторный регламент-2026 из-за беспокойства за «Ред Булл». Правила не поменяют, ноль шансов»