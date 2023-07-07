Макс Ферстаппен: «Болею за «МЮ». «Сити» слишком много выигрывает, но то же можно сказать про «Ред Булл». Остальным нужно прибавлять»
Макс Ферстаппен сравнил свою команду «Формулы-1» с футбольным «Манчестер Сити».
Пилот «Ред Булл» выиграл последние два чемпионата и доминирует в нынешнем году. «Сити» стал сильнейшим пять раз за последние шесть сезонов АПЛ.
«Я болею за «Юнайтед». Я не то чтобы заядлый фанат «Юнайтед» – я общаюсь с Вирджилом [ван Дейком], другими игроками «Ливерпуля».
Я получаю удовольствие от отличных матчей, отличного футбола. И, на мой взгляд, Премьер-лига – лучшая, там много прекрасных игроков.
Думаю, «Ман Сити» слишком много выигрывает, но, опять же, то же самое можно сказать про нас. Просто остальным нужно прибавлять», – сообщил Ферстаппен.
Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?
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