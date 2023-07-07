Макс Ферстаппен: «Болею за «МЮ». «Сити» слишком много выигрывает, но то же можно сказать про «Ред Булл». Остальным нужно прибавлять»

Теги Ред Булл Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен сравнил свою команду «Формулы-1» с футбольным «Манчестер Сити».

Пилот «Ред Булл» выиграл последние два чемпионата и доминирует в нынешнем году. «Сити» стал сильнейшим пять раз за последние шесть сезонов АПЛ.

«Я болею за «Юнайтед». Я не то чтобы заядлый фанат «Юнайтед» – я общаюсь с Вирджилом [ван Дейком], другими игроками «Ливерпуля».

Я получаю удовольствие от отличных матчей, отличного футбола. И, на мой взгляд, Премьер-лига – лучшая, там много прекрасных игроков.

Думаю, «Ман Сити» слишком много выигрывает, но, опять же, то же самое можно сказать про нас. Просто остальным нужно прибавлять», – сообщил Ферстаппен.

Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?

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10 комментариев

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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Неожиданно. За МЮ лайк от меня.
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Роман
Прикольно, интересно почему именно МЮ?
+3
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Armeec1991
Ответ Роман
Прикольно, интересно почему именно МЮ?
Видимо со времён Ван Гала)
+3
0
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Schiaff1no
Ответ Spartakus1984
Это как у нас,зенит побеждает,остальным нужно прибавлять)).Ну давайте сократим финансирование Сити и зенита и они станут середняками какими и были до денег,всю свою историю)).Так,просто давать советы.
Внезапно они прошлый сезон с плюсом по трансферам закончили и ЛЧ взяли. Может дело не только в финансах?
+4
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+3
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Aleksey Sandakov
Ответ Spartakus1984
Это как у нас,зенит побеждает,остальным нужно прибавлять)).Ну давайте сократим финансирование Сити и зенита и они станут середняками какими и были до денег,всю свою историю)).Так,просто давать советы.
Болельщики портака негодуют с тех пор, как они перестали быть самой богатой командой страны, но когда они такими являлись, то все нормально было)
+2
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Donald J. Trump
Ответ Роман
Прикольно, интересно почему именно МЮ?
Ну, учитывая сколько игроков в МЮ из Эредивизии, не удивительно, что нидерландец Ферстаппен болеет за дьяволов.
+1
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