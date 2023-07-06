Мохаммед бен Сулайем: «Не виню команды, которые отказываются пускать новых участников, но не представляю, как «Ф-1» может оказать «ГМ»

Президент ФИА Мохаммед высказался о заявке « » и «Кадиллак» (входит в концерн Genegal Motors) на создание новой команды в «Формуле-1».

По словам бен Сулайема, ФИА и «Ф-1» будут обязаны принять заявку новой команды, если она будет соответствовать всем заявленным критериям, которые предусмотрены регламентом.

«Люди должны понимать – мы здесь ради того, чтобы продвигать автоспорт, и мы должны использовать справедливый подход. Процедура выражения заинтересованности в выступлениях предельно проста, и не существует никаких особенных обстоятельств, позволяющих отказать в заявке новой команде, если эта заявка соответствует всем критериям.

Просто представьте себе, как мы можем отказать кому-то вроде «ГМ»? У нас есть правила, которые допускают участие в чемпионате вплоть до 12-ти команд. Я правила не нарушаю. Можно ли сказать, что мы пропускаем всех подряд? Тоже нет. Но как вообще можно отказать «ГМ»?

То есть, где здесь вообще здравый смысл? «ГМ» – это настоящий тяжеловес, и если эта компания хочет прийти в «Ф-1» вместе с «Андретти», для нас это пойдет только на пользу.

При этом я не виню некоторые команды за то, что они отказываются пускать новых участников, сопротивляются этому. Просто люди хотят защитить свою территорию, они не хотят пускать туда никого нового, кто мог бы бросить им вызов. Бросить им вызов с точки зрения результатов выступлений или финансовой выгоды. Но мы считаем, что для прихода новых команд в «Ф-1» созданы подходящие условия», – рассказал бен Сулайем.

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