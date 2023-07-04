Пьер Гасли о пределах трассы: «Моя бабушка не понимает, что за фигня происходит»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 регламент Пьер Гасли Альпин Авто

Пьер Гасли считает, что ситуация с удалением кругов дошла до абсурда на Гран-при Австрии.

В квалификации удалили 47 кругов, в гонке 179. Итоги заезда скорректировали через несколько часов после финиша из-за дополнительных штрафов.

«Нужно тщательно продумать выход. Порой гонщики требуют последовательности, однако иногда здравый смысл побуждает действовать в зависимости от конкретного случая и трассы, как в этот уик-энд.

43 удаленных круга в квалификации – нет ощущения, что это правильно. Моя бабушка сидит у телевизора и ничего не понимает – что за фигня происходит?

Льюис [Хэмилтон] был первым, а через две секунды стал 18-м. Это просто кажется неправильным. Полагаю, в Сильверстоуне будет лучше, но, безусловно, надо изучить, что мы можем с этим сделать», – сказал пилот «Альпин».

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3 комментария

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ffmp
Х/ф «Пьер Гасли: По тонкой грани».
Ему за критику ФИА всегда больше всех прилетает, лучше помолчать) Так и до дисквалификации недалеко
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Minuvert
Ответ ffmp
Х/ф «Пьер Гасли: По тонкой грани». Ему за критику ФИА всегда больше всех прилетает, лучше помолчать) Так и до дисквалификации недалеко
У него штрафные баллы уже на убыль пошли, но да, лучше не будить лихо
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