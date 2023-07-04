Пьер Гасли о пределах трассы: «Моя бабушка не понимает, что за фигня происходит»

Пьер Гасли считает, что ситуация с удалением кругов дошла до абсурда на Гран-при Австрии.

В квалификации удалили 47 кругов, в гонке 179. Итоги заезда скорректировали через несколько часов после финиша из-за дополнительных штрафов.

«Нужно тщательно продумать выход. Порой гонщики требуют последовательности, однако иногда здравый смысл побуждает действовать в зависимости от конкретного случая и трассы, как в этот уик-энд.

43 удаленных круга в квалификации – нет ощущения, что это правильно. Моя бабушка сидит у телевизора и ничего не понимает – что за фигня происходит?

[Хэмилтон] был первым, а через две секунды стал 18-м. Это просто кажется неправильным. Полагаю, в Сильверстоуне будет лучше, но, безусловно, надо изучить, что мы можем с этим сделать», – сказал пилот « ».

Судейский пир в «Ф-1»: 179 списанных кругов, 8 наказанных пилотов, 145 штрафных секунд, только 2 «чистых» гонщика