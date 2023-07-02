Президент «Феррари» Элканн: «Лучшая гонка сезона. Здорово, что мы прибавляем, сражаемся с «Ред Булл»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Джон Элканн Шарль Леклер Авто

Президент «Феррари» Джон Элканн доволен подиумом Шарля Леклера на Гран-при Австрии.

Леклер завершил гонку вторым, Карлос Сайнс финишировал четвертым.

«Лучшая гонка сезона, мы все довольны. Здорово, что «Феррари» сражается с «Ред Булл» на трассе, где гоняться весело, но тяжело. Мы видим, что машина улучшается, это позитивный знак. Это позволяет пилотам демонстрировать свои качества.

В гонке мы ехали среди лидеров и финишировали на подиуме. Карлос тоже упорно трудился и держал Переса позади – все это очень воодушевляет. Важно, что «Феррари» прибавляет и смотрит вперед. Понемногу мы становимся лучше и лучше.

[Доминирование «Ред Булл»] не должно производить деморализующего эффекта. Напротив, оно побуждает становиться лучше – таким всегда был и остается настрой «Феррари». Поэтому я говорю, что здорово наблюдать за прогрессом от гонки к гонке», – сказал менеджер в интервью Sky Sport.

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

Шарль Леклер: «Здорово вернуться на подиум, но у «Феррари» много работы»

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8 комментариев

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Рнпрл Аари
Фуры сегодня молодцы, но и в прошлом сезоне здесь очень хорошо выступили, посмотрим как дальше пойдет. Пока что они сражаются только с одной машиной РБ и то которая стартовала с 15 места
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Денис Валеев
Ферстаппен заехал на питстоп, а потом догнал и перегнал Леклера. Там до заезда за красной резиной разрыв в 24 секунды) о каком сражении идет речь?))
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RusSt
и Феррари и маки прям порадовали скоростью, надеюсь это не разовая акция
+1
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DenSpM
Сражаетесь с РБ, ага

И эти люди каким-то образом крайне успешны в остальной жизни
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DenSpM
Ответ RusSt
и Феррари и маки прям порадовали скоростью, надеюсь это не разовая акция
Маки или мак?
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RusSt
Ответ DenSpM
Маки или мак?
Ну обновления поставили только Норрису, если они реально так заработали хорошо то и Пиастри подтянется со след этапа
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DenSpM
Ответ RusSt
Ну обновления поставили только Норрису, если они реально так заработали хорошо то и Пиастри подтянется со след этапа
Норрис бы не был последним и без обновлений
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o5sadist
Ответ Денис Валеев
Ферстаппен заехал на питстоп, а потом догнал и перегнал Леклера. Там до заезда за красной резиной разрыв в 24 секунды) о каком сражении идет речь?))
Ну там своя реальность, видимо, хз где он там борьбу увидел)
Грустно, но факт.
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