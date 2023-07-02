Президент «Феррари» Элканн: «Лучшая гонка сезона. Здорово, что мы прибавляем, сражаемся с «Ред Булл»
Президент «Феррари» Джон Элканн доволен подиумом Шарля Леклера на Гран-при Австрии.
Леклер завершил гонку вторым, Карлос Сайнс финишировал четвертым.
«Лучшая гонка сезона, мы все довольны. Здорово, что «Феррари» сражается с «Ред Булл» на трассе, где гоняться весело, но тяжело. Мы видим, что машина улучшается, это позитивный знак. Это позволяет пилотам демонстрировать свои качества.
В гонке мы ехали среди лидеров и финишировали на подиуме. Карлос тоже упорно трудился и держал Переса позади – все это очень воодушевляет. Важно, что «Феррари» прибавляет и смотрит вперед. Понемногу мы становимся лучше и лучше.
[Доминирование «Ред Булл»] не должно производить деморализующего эффекта. Напротив, оно побуждает становиться лучше – таким всегда был и остается настрой «Феррари». Поэтому я говорю, что здорово наблюдать за прогрессом от гонки к гонке», – сказал менеджер в интервью Sky Sport.
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И эти люди каким-то образом крайне успешны в остальной жизни
Грустно, но факт.