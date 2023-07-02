Шарль Леклер: «Здорово вернуться на подиум, но у «Феррари» много работы»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рад, что вернулся на подиум.

По итогам Гран-при Австрии Леклер стал вторым, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Я считаю, в пятницу и сегодня мы сделали все возможное. Вчера можно было достичь большего – я не показывал темп.

Здорово вернуться на подиум. Обновления улучшили ощущения от болида в таких условиях, и это хороший знак на будущее. Команда превосходно себя проявила, подготовив новинки раньше, чем планировалось. Но, конечно, впереди много работы – у Макса и Чеко [Переса] большой запас по темпу», – произнес Леклер после финиша.

Монегаск прокомментировал отрезок, когда он лидировал в гонке:

«В «грязном» воздухе у нас возникали большие проблемы, поэтому я пытался заполучить позицию на трассе, хотя мы понимали, что в долгосрочной перспективе будет тяжело сдержать Макса с учетом темпа.

Но я попытался – этого не хватило. Тем не менее, здорово, что я вернулся на подиум, особенно после трудных последних гонок».

Шарль возлагает ожидания на предстоящий Гран-при в Сильверстоуне:

«[Великобритания] и Австрия – две моих любимых трассы из тех, которые не являются городскими. В Сильверстоуне у нас всегда отличные результаты, и, надеюсь, обновления помогут, мы станем большей угрозой для «Ред Булл».

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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1 комментарий

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Incendier Deafening
Здорово вернуться на подиум… не в роли шампанского.
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