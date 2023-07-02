Кристиан Хорнер: «Феррари» могла бы разделить пит-стопы пилотов во время первой VSC»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Австрии.

В Шпильберге Макс Ферстаппен одержал пятую победу подряд, а его напарник Серхио Перес сумел прорваться с 15-го места на третье.

«Это фантастическая гонка. Думаю, сегодня мы использовали верную стратегию. Решение остаться на трассе во время виртуальной машины безопасности (VSC) оказалось ключевым – в частности, для Чеко.

Затем у нас просто был великолепный темп. Мы слегка рискнули с тем последним пит-стопом ради быстрого круга, но парни весь уик-энд были в такой шикарной форме, что мы чувствовали, что это стоит риска.

Макс в потрясающей форме. Команда работает на таком высоком уровне. И все это совпадает с нашими лучшими результатами в сезоне – невероятное выступление. Мы просто хотим продолжить [выступать в том же духе].

Думаю, в «Феррари» могли бы разделить пит-стопы пилотов во время первой виртуальной машины безопасности [вместо того, чтобы провести их один за другим на одном круге]. Думаю, они мало чего могли сегодня сделать. Уверен, они старались относиться к своим пилотам справедливо. Стратегически они, возможно, могли бы и разделить пит-стопы – но это просто слегка облегчило бы жизнь», – сказал Хорнер.

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

9 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Просто ради интереса не заедь Феррари под сейфи кар на пит-стопы могли бы они лучше выступить? Конечно речь не про первое место но оказаться ближе к Максу и сделать дубль. Резина у них сегодня держалась очень хорошо. Хотелось бы адекватной оценки)
нет не могла бы.
после пита они начали ехать на секунду быстрее.
Сайнс за 8кругов потерял бы 10секунд относительно свежего комплекта.
И резина у них нифига не держалась хорошо,макс с 34круга до 45круга привозил Феррари по 1-1,5секунды с круга.
+5
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+5
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
нет не могла бы. после пита они начали ехать на секунду быстрее. Сайнс за 8кругов потерял бы 10секунд относительно свежего комплекта. И резина у них нифига не держалась хорошо,макс с 34круга до 45круга привозил Феррари по 1-1,5секунды с круга.
Так там резина у Феррари устала уже а Макс на свежем комплекте был
+2
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+2
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
почему-то в обратную сторону это не работало,когда Феррари были на свежих а Макс на старом Леклер отыгрывал только по 0,3-0,5секунды с круга.
Нуу леклер там нормально отыграл с 20 секунд до 12 вроде пока Макс не заехал. Да и на втором комплекте медиума Феррари солидный отрезок проехали и не сильно потеряли по времени, это к слову про износ
+2
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Виталий Выговский
Ответ KMR
Задвигают Карлоса регулярно
Ну тут не факт
+3
-1
+2
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Рнпрл Аари
Просто ради интереса не заедь Феррари под сейфи кар на пит-стопы могли бы они лучше выступить? Конечно речь не про первое место но оказаться ближе к Максу и сделать дубль. Резина у них сегодня держалась очень хорошо. Хотелось бы адекватной оценки)
0
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Так там резина у Феррари устала уже а Макс на свежем комплекте был
почему-то в обратную сторону это не работало,когда Феррари были на свежих а Макс на старом Леклер отыгрывал только по 0,3-0,5секунды с круга.
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
Нуу леклер там нормально отыграл с 20 секунд до 12 вроде пока Макс не заехал. Да и на втором комплекте медиума Феррари солидный отрезок проехали и не сильно потеряли по времени, это к слову про износ
так за леклер отыграл 6 секунд за 10кругов.
вообще у Феррари снова были проблемы с износом у них темп западал на 2секунды в конце отрезка на медиуме относительно начала отрезка,ни у кого так сильно темп не менялся.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
так за леклер отыграл 6 секунд за 10кругов. вообще у Феррари снова были проблемы с износом у них темп западал на 2секунды в конце отрезка на медиуме относительно начала отрезка,ни у кого так сильно темп не менялся.
ну он отыграл там чуть больше 7 секунд что в среднем 0,7 за круг. Так и проехали они очень большой отрезок для этой резины, больше 30 кругов, даже Макс проехал едва 25 и то потерял много времени
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