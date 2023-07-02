Кристиан Хорнер: «Феррари» могла бы разделить пит-стопы пилотов во время первой VSC»

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Австрии.

В Шпильберге Макс Ферстаппен одержал пятую победу подряд, а его напарник сумел прорваться с 15-го места на третье.

«Это фантастическая гонка. Думаю, сегодня мы использовали верную стратегию. Решение остаться на трассе во время виртуальной машины безопасности (VSC) оказалось ключевым – в частности, для Чеко.

Затем у нас просто был великолепный темп. Мы слегка рискнули с тем последним пит-стопом ради быстрого круга, но парни весь уик-энд были в такой шикарной форме, что мы чувствовали, что это стоит риска.

Макс в потрясающей форме. Команда работает на таком высоком уровне. И все это совпадает с нашими лучшими результатами в сезоне – невероятное выступление. Мы просто хотим продолжить [выступать в том же духе].

Думаю, в « » могли бы разделить пит-стопы пилотов во время первой виртуальной машины безопасности [вместо того, чтобы провести их один за другим на одном круге]. Думаю, они мало чего могли сегодня сделать. Уверен, они старались относиться к своим пилотам справедливо. Стратегически они, возможно, могли бы и разделить пит-стопы – но это просто слегка облегчило бы жизнь», – сказал Хорнер.

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й