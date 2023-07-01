Фернандо Алонсо: «Попадание в топ-8 для «Астон Мартин» сродни чуду – потому что с учетом нынешних правил бороться нам пришлось на изношенных шинах»

Пилот « » подверг критике недоработанные правила проведения спринт-заездов в рамках Гран-при.

По правилам в квалификации к спринту первый и второй сегмент пилоты должны проводить на шинах «медиум», а третий сегмент уже на «софте». Однако данное правило действует только в сухих условиях.

Сегодня, перед началом спринт-квалификации, условия официально были признаны влажными, из-за чего данное правило перестало действовать и все участники сразу выехали на трассу на «софте».

«Я считаю, что попадание в топ-7 или топ-8 сразу двумя машинами – это сродни чуду, потому что с теми правилами, которые действуют сейчас, бороться нам пришлось на уже изношенных шинах.

То есть я понимаю, что в сухую погоду мы все должны использовать шины «медиум» в первом и втором сегменте, а в третьем сегменте уже то, что у вас осталось. Но в таких условиях как сегодня регламент, очевидно, позволял использовать любые шины. Поэтому те, кто вчера пробился в третий сегмент основной квалификации, сегодня оказались в невыгодном положении, потому что «софт» могли использовать все.

Так что да, мы не очень довольны такими правилами. Надеюсь, мы продолжим улучшать формат спринт-заездов. В этом году мы просто тестируем его, чтобы затем улучшить.

Очевидно, что мы боремся за большие, важные цели в чемпионате. И если вчера команда добилась успеха и прошла в третий сегмент основной квалификации, то сегодня она не должна была из-за этого оказываться в таком положении, располагая только старыми шинами. Условия для нас не должны отличаться от тех, кто вчера не попал в третий сегмент. Как бы то ни было, впереди спринтерская гонка. Надеюсь, там шины у всех будут одинаковыми и там будет веселее», – рассказал Алонсо.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Норрис – 3-й