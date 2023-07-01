Макс Ферстаппен: «Я рад первому месту – посмотрим, как мы покажем себя в спринте»

Пилот « » рассказал, что остался доволен победой в квалификации к спринту перед Гран-при Австрии.

«Все прошло хорошо. Конечно, трасса подсыхала, поэтому с каждым кругом ты ехал все быстрее и быстрее, так что главным было оказаться на треке в нужный момент.

Думаю, мы неплохо справились. Мы неплохо попали в окно рабочих настроек, у машины хороший баланс. И конечно я рад первому месту.

Не знаю почему, но сегодня все немного по-другому. Трасса еще не до конца высохла. У нас быстрая машина – посмотрим, как мы покажем себя в спринте», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Норрис – 3-й