Макс Ферстаппен: «Я рад первому месту – посмотрим, как мы покажем себя в спринте»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что остался доволен победой в квалификации к спринту перед Гран-при Австрии.

«Все прошло хорошо. Конечно, трасса подсыхала, поэтому с каждым кругом ты ехал все быстрее и быстрее, так что главным было оказаться на треке в нужный момент.

Думаю, мы неплохо справились. Мы неплохо попали в окно рабочих настроек, у машины хороший баланс. И конечно я рад первому месту.

Не знаю почему, но сегодня все немного по-другому. Трасса еще не до конца высохла. У нас быстрая машина – посмотрим, как мы покажем себя в спринте», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Австрии-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

1 комментарий

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1CEMAN
И Рассел далеко
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