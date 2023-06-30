Цунода о новом названии для «Альфа Таури»: «Команда Юки»

Юки Цунода предложил переименовать «Альфа Таури» в честь себя.

Ранее советник « » Гельмут Марко сообщил, что в следующем сезоне коллектив из Фаэнцы претерпит очередной ребрендинг – до 2020 года он выступал как «Торо Россо».

«Команда Юки», – ответил японский гонщик на вопрос о том, какое название может предложить.

Также Цунода прокомментировал тот факт, что сотрудничество между «Альфа Таури» и «Ред Булл» выйдет на новый уровень:

«Скорость в последние два года была не той, что нам хотелось бы, особенно в прошлом году. И мы подумали, что нужно что-то поменять. [«Ред Булл»] дал нам шанс, еще один сезон, и ситуация не сильно улучшилась.

Я считаю, в любом случае хорошо, что будет больше связей между «Ред Булл» и «Альфа Таури». Пожалуй, что-то подобное нужно было сделать три года назад.

Я настроен оптимистично. Думаю, укрепление сотрудничества с «Ред Булл» в целом пойдет на пользу».

Гельмут Марко об «Альфа Таури»: «Придут новые спонсоры, появится новое название команды»

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