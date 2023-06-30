Цунода о новом названии для «Альфа Таури»: «Команда Юки»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Юки Цунода Авто

Юки Цунода предложил переименовать «Альфа Таури» в честь себя.

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что в следующем сезоне коллектив из Фаэнцы претерпит очередной ребрендинг – до 2020 года он выступал как «Торо Россо».

«Команда Юки», – ответил японский гонщик на вопрос о том, какое название может предложить.

Также Цунода прокомментировал тот факт, что сотрудничество между «Альфа Таури» и «Ред Булл» выйдет на новый уровень:

«Скорость в последние два года была не той, что нам хотелось бы, особенно в прошлом году. И мы подумали, что нужно что-то поменять. [«Ред Булл»] дал нам шанс, еще один сезон, и ситуация не сильно улучшилась.

Я считаю, в любом случае хорошо, что будет больше связей между «Ред Булл» и «Альфа Таури». Пожалуй, что-то подобное нужно было сделать три года назад.

Я настроен оптимистично. Думаю, укрепление сотрудничества с «Ред Булл» в целом пойдет на пользу».

Гельмут Марко об «Альфа Таури»: «Придут новые спонсоры, появится новое название команды»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Hentai bull
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий