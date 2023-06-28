Гельмут Марко об «Альфа Таури»: «Придут новые спонсоры, появится новое название команды»

Советник «Ред Булл» рассказал, что в следующем сезоне команда « » почти наверняка сменит название.

Боссы гоночной программы « » были не слишком довольны результатами «Альфа Таури» – и подход, при котором итальянская команда в большей степени стала действовать независимо от «Ред Булл», был признан неудачным.

«Придут новые спонсоры, появится новое название команды. Цель ясна: создание команды на базе «Ред Булл», в максимальной степени, насколько это позволяет регламент. Делать все самому в данном случае – неправильный выбор.

Что касается пилотов, то Юки Цунода в целом проводит очень хороший сезон, просто ему несколько раз не везло и он получал штрафы. Выступлениями Ника де Вриса мы пока не удовлетворены, но в дальнейшем оценка может быть пересмотрена», – рассказал Марко.

В «Ф-1» залетают только покупатели особых тестов. Отец бил Макса Ферстаппена чемоданами за результаты на таких