Эстебан Окон о Рейнольдсе в «Альпин»: «Фантастика. Райан вдохновляет меня как актер и талантливый бизнесмен»

Эстебан Окон счастлив, что часть «Альпин» купил актер Райан Рейнольдс.

Рейнольдс и его партнеры вложили 200 миллионов евро в обмен на 24 процента акций команды. Французский пилот сообщил, что уже переписывался со знаменитым актером и совладельцем футбольного клуба «Рексхэм».

«Я считаю, это фантастика. Мне очень повезло, удалось во вторник списаться с Райаном. Мы обменялись парой сообщений в WhatsApp. Я был на симуляторе. Обычно я беру с собой телефон, чтобы оставлять заметки, но в этот раз позволил себе отослать фотографию Райану с подписью: «Я на симуляторе. Такой вид». Ему понравилось.

Я сказал: «Добро пожаловать в команду», и он сразу же ответил: «Привет, , не терпится поучиться у тебя, встретиться с тобой». Он послал мне номер телефона, свою электронную почту, все здорово.

Он пригласил меня в Лондон на «Дэдпула». Я точно поеду! Он также сказал, что хочет многому научиться в нашем мире: узнать, как все работает, и просто поболтать о гонках. Я большой фанат комиксов и в целом Marvel. И, конечно, большой фанат «Дэдпула».

Он меня очень вдохновляет. Я считаю, он не только актер, но и чрезвычайно талантливый бизнесмен. Мне не терпится встретиться с ним и как следует поболтать.

Думаю, все, что Райан делал в последнее время, получилось невероятно успешным. Насколько я знаю, не было никаких промахов. Он и его партнеры – очень хороший актив для нашей команды. Опыт инвесторов, естественно, сам по себе не ускорит машину, но поможет прибавить в любых других аспектах, улучшить инфраструктуру.

Мы знаем, к чему стремимся: хотим сражаться за подиумы, за победы как можно скорее. Такова цель. Я не хочу терять времени», – сообщил Окон.

Райан Рейнольдс с партнерами (владельцы «Милана») выложил 200 млн евро за середняка «Ф-1». Они помогут команде?

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