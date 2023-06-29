Тото Вольфф: «Унижения и травмы в детстве помогли моей карьере»

Тото Вольфф рассказал, как психологические травмы помогли ему стать сильным боссом.

Исполнительный директор « » поделился такими размышлениями, отвечая на вопрос о том, рождаются ли люди лидерами или становятся.

«Человек хорош в каких-то вещах и плох в других. Есть талант, но влияет и то, через что проходишь в детстве.

Я считаю, что в моей жизни было много вещей, унижения и травмы, которые впоследствии помогли карьере. Я бы предпочел, чтобы их не было.

На мой взгляд, есть разные факторы: талант, упорная работа, страсть и энтузиазм – особенно это касается детей и подростков. Необходимы правильная сеть поддержки и большая доля удачи.

[Смерть отца] влияет до сих пор. У отца был рак мозга, он страдал от него на протяжении десяти лет и в итоге умер, когда мне было 15. Иногда мальчику нужен отец. В моем случае все было не так.

Мы были в затруднительном положении с финансовой точки зрения, что тоже не помогало. Но, безусловно, это повлияло на то, кем я являюсь сегодня – и пройдя через плохое, через травмы, но, с другой стороны, с амбициями и стремлениями», – заявил Вольфф.

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