Кристиан Хорнер о Вольффе: «Я бы разбил наушники мысленно, но не физически»
Кристиан Хорнер вернулся к обсуждению разбитых наушников Тото Вольффа.
Руководитель «Ред Булл» сообщил, что не стал бы крушить технику, как это сделал исполнительный директор «Мерседеса» на Гран-при Саудовской Аравии-2021. В то же время Хорнер готов совершить такие действия мысленно.
«Любой спорт – это игры разума. Когда видишь, что он теряет самообладание и разбивает наушники, думаешь: «Окей, он чувствует давление». А если он чувствует давление, то чувствуют и все окружающие – давление распространяется сверху.
Я бы никогда не разбил наушники. Мысленно я бы врезал ими с той же силой, но не стал бы делать это физически. Думаю, все люди разные», – сказал Кристиан в документальном фильме Secrets of Success от Sky Sports.
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