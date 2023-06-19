Тото Вольфф об инциденте с Хэмилтоном на пит-лейн: «Алонсо хорош в том, чтобы драматизировать»

Тото Вольфф считает, что Фернандо Алонсо устроил «драму» на пит-лейн с Льюисом Хэмилтоном.

Алонсо был близок к тому, чтобы столкнуться с пилотом «Мерседеса» во время пит-стопов на , о чем немедленно сообщил команде. Стюарды изучили эпизод и не стали выписывать штраф Хэмилтону.

«Все немного драматизировано. Слегка дернуть рулем, слегка коснуться тормозов. Он хорош в таком – в том, чтобы кричать: «Я чуть в него не врезался». Драма», – сообщил исполнительный директор « ».

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»

Алонсо грозил «сокрушить «Мерседес» с новым «Астон Мартин». Ему улучшили полмашины – сработало?