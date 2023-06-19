Тото Вольфф об инциденте с Хэмилтоном на пит-лейн: «Алонсо хорош в том, чтобы драматизировать»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф считает, что Фернандо Алонсо устроил «драму» на пит-лейн с Льюисом Хэмилтоном.

Алонсо был близок к тому, чтобы столкнуться с пилотом «Мерседеса» во время пит-стопов на Гран-при Канады, о чем немедленно сообщил команде. Стюарды изучили эпизод и не стали выписывать штраф Хэмилтону.

«Все немного драматизировано. Слегка дернуть рулем, слегка коснуться тормозов. Он хорош в таком – в том, чтобы кричать: «Я чуть в него не врезался». Драма», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»

Алонсо грозил «сокрушить «Мерседес» с новым «Астон Мартин». Ему улучшили полмашины – сработало?

10 комментариев

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Ra-mires
Ответ Train67
Алонсо очень хитрый и я бы сказал даже подлый. Хотя для спорта, и не только, такие поступки не новы. Хорошо, что есть хорошие примеры для молодежи, как тот же Льюис Хэмилтон в ф1. Или Новак Джокович в теннисе. Честные и справедливые спортсмены, где-то даже наивные, и это огромная ценность для всех нас, видеть таких людей и учиться у них. ! И также и в других сферах происходит.
я сейчас слезу пустил)
+6
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+6
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Иванофф
Ответ Train67
Алонсо очень хитрый и я бы сказал даже подлый. Хотя для спорта, и не только, такие поступки не новы. Хорошо, что есть хорошие примеры для молодежи, как тот же Льюис Хэмилтон в ф1. Или Новак Джокович в теннисе. Честные и справедливые спортсмены, где-то даже наивные, и это огромная ценность для всех нас, видеть таких людей и учиться у них. ! И также и в других сферах происходит.
Отлично потроллил Хэмильтона, он ещё тот пример подлости.
+7
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+5
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Train67
Алонсо очень хитрый и я бы сказал даже подлый. Хотя для спорта, и не только, такие поступки не новы. Хорошо, что есть хорошие примеры для молодежи, как тот же Льюис Хэмилтон в ф1. Или Новак Джокович в теннисе. Честные и справедливые спортсмены, где-то даже наивные, и это огромная ценность для всех нас, видеть таких людей и учиться у них. ! И также и в других сферах происходит.
+10
-7
+3
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Рнпрл Аари
Алонсо это Алонсо использует любую возможность быть выше в гонке. а насчёт драматизировать Тото ли не знать....
+2
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Minuvert
Ну, случись завал на пит-лейне, Тото и сам бы драматизировал на Оскар
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Кирилл Конопельченко
Кто бы говорил, превозмогатель старший.
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Train67
Ответ Иванофф
Отлично потроллил Хэмильтона, он ещё тот пример подлости.
Никакого троллинга, Хэмилтон всегда был честным гонщиком.
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Ra-mires
Ответ Train67
Никакого троллинга, Хэмилтон всегда был честным гонщиком.
такой же мелкий пакостник как и остальные 19 пилотов
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Кирилл Конопельченко
Ответ Train67
Алонсо очень хитрый и я бы сказал даже подлый. Хотя для спорта, и не только, такие поступки не новы. Хорошо, что есть хорошие примеры для молодежи, как тот же Льюис Хэмилтон в ф1. Или Новак Джокович в теннисе. Честные и справедливые спортсмены, где-то даже наивные, и это огромная ценность для всех нас, видеть таких людей и учиться у них. ! И также и в других сферах происходит.
Тонкий троллинг конечно👍🏻
0
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