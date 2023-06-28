Гельмут Марко: «Знаю, что Ферстаппен не будет гоняться вечно. Надеюсь, он не сделает как Росберг и хотя бы предупредит нас заранее»

Советник « » рассказал, что с пониманием отнесется к решению Макса Фекрстаппена рано закончить карьеру в «Формуле-1», если это действительно случится.

При этом Марко надеется, что Ферстаппен не станет принимать свое решение спонтанно и оно не станет для «Ред Булл» полной неожиданностью – как, например, было в случае с , объявившим о завершении карьеры сразу после победы в чемпионате 2016 года.

Ферстаппен же неоднократно заявлял, что может покинуть «Ф-1» в 2028 году – по окончании его текущего соглашения с «Ред Булл».

«Да, я прекрасно это знаю. И что Макс не будет гоняться вечно. Я надеюсь, что он не сделает это как Нико Росберг и не уйдет после, допустим, какого-то неудачного сезона. Если Макс хотя бы предупредит нас заранее, мы сможем отреагировать.

Я знаю, что Макс не собирается совсем уходить из гонок. Он думает о Ле-Мане и подобных вещах. Он хочет повеселиться, погоняться в удовольствие.

Сейчас Макс продолжает гоняться, но не стоит недооценивать уровень давления в современной «Формуле-1». Пилоты проводят по 22-23 гонки, каждую неделю нужно работать на симуляторе, участвовать в каких-то маркетинговых мероприятиях. Это очень тяжелая и напряженная работа. Я не знаю, когда Макс примет решение – я лишь надеюсь, что он доработает свой контракт», – рассказал Марко.

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