Исполнительный директор «Альпин» о плане на 100 Гран-при: «Потребуются 120 гонок, возможно»

Лоран Росси рассказал, как продвигается реализация плана «Альпин» на 100 Гран-при..

В 2021 году исполнительный директор «Альпин» поставил перед командой задачу пробиться в группу лидеров за 100 гонок. Таким образом, достичь цели предполагалось в 2024-м или начале 2025-го.

Росси упомянул рывок «Астон Мартин» в нынешнем сезоне, а также критику «Альпин» со своей стороны после первых этапов.

«В этой индустрии так долго все действуют одинаково, что очень медленный прогресс стал нормой. Мы пытаемся поменять подход. [« »] пошел более радикальным путем, сломал барьеры.

[В начале сезона] мы занимали пятое место, но допускали ошибки, и ситуация что в Энстоуне, что в Вири, что на трассе на была хорошей с ценностной точки зрения. Мне это не понравилось. И команда многое исправила. Ситуация развивается в нужном направлении. Все упирается в наш план.

План может включать в себя три года – или сколько там. Возможно, потребуются 120 гонок, потому что регламент продлили на сезон, и мы продолжим ему следовать до 2025 года.

Моя цель в том, чтобы к 2025-му «Альпин» имела ресурсы как у топ-команд и использовала их таким образом, чтобы является твердым претендентом на подиумы. Вот и все. И мы все еще движемся в данном направлении. Мы нанимаем специалистов, получаем оборудование и ресурсы, и эти инвестиции [от продажи 24 процентов команды] помогут развиваться еще быстрее. Поэтому я чувствую, что мы на верном пути», – заверил Росси.

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