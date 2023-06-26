Ландо Норрис: «Мы с Пиастри уже выстроили уважение и доверие друг к другу»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис доволен отношениями с новым напарником по «Макларену» Оскаром Пиастри.

Лидер команды подчеркнул, что уровень болида не позволяет сражаться за победы, что облегчает выстраивание доверительных контактов.

«Все хорошо, он вполне обычный парень, не витает в облаках, никакого эго. Мы очень хорошо ладим – он невероятно хороший, конкурентоспособный напарник. Думаю, нам уже удалось выстроить уважение и доверие друг к другу. Мы оба искреннее желаем команде блага.

Когда сражаешься за первое и второе места, ситуация сильно меняется. Но теперь, когда мы финишируем 15-м и 16-м, для меня это мало что значит.

Мне кажется, я хороший напарник и скорее предпочитаю ладить с партнерами, чем наоборот», – признался Норрис.

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