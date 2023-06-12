Марк Уэббер: «Норрис – один из трех лучших гонщиков в мире»

признал одним из трех сильнейших пилотов в мире.

Уэббер является менеджером напарника Норриса по « » . Бывший гонщик «Формулы-1» ответил на вопрос о том, что нужно Пиастри для того, чтобы сделать следующий шаг.

«Просто время. Мы не в сказке, чтобы он сразу же сравнялся с одним из трех лучших гонщиков в мире – Ландо Норрисом. Но в квалификации в он (Пиастри) проиграл две сотые, в Барселоне тоже был рядом.

Так что нужно время, а его мы, конечно, не можем купить. Просто необходим больший накат, больше кругов, больше автодромов. Он на прекрасной траектории, и все мы невероятно гордимся тем, как он адаптировался», – сказал Уэббер.

Норрис набрал 12 баллов, Пиастри – пять за семь гонок сезона-2023.

Уилл Пауэр: «Конкуренция в «Ф-1» – какая-то шутка. Мне жаль Хэмилтона, Расселла, Норриса, Алонсо, у которых нет шансов на победу»