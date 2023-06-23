Джордж Расселл о возможном запрете термочехлов в «Ф-1»: «Аварии будут, я в этом не сомневаюсь»

Пилот « » высказался против запрета на использование термочехлов в «Формуле-1».

По планам данный запрет должен начать действовать с 2024 года, однако команды пока не уверены в необходимости таких изменений и могут не поддержать смену регламента.

Расселл последний раз тестировал новые шины « », разработанные для работы без термочехлов, после Гран-при Испании на трассе в Барселоне.

«Оглядываясь назад, можно отметить то, что новые шины, вероятно, все же использовались в Барселоне не совсем в правильных условиях и не на самой подходящей трассе.

Мне кажется, что в обычных условиях на такой трассе, как в Барселоне, вы работаете с достаточно агрессивным асфальтом, с температурой под 40 градусов, и покрытие было бы полностью прорезинено по ходу гоночного уик-энда. На выезде с пит-лейн шины работали очень нестабильно, но где-то к 5-му повороту они прогревались до разумного уровня.

Тем не менее, сравнивая с первым опытом работы с этими шинами в начале года в Хересе, когда температура была не выше 10 градусов, тогда даже выехать из боксов было очень трудно. И если быть до конца откровенным, мне не кажется, что « » уже достигла того уровня, где мы смогли бы использовать такие шины в гоночных условиях.

Я бы в этом случае сильно беспокоился за механиков, сильно беспокоился за состояние машины на круге выезда из боксов, за гонки в прохладную погоду. Потому что аварии будут, я в этом не сомневаюсь. И мне также кажется, что в разработку этих шин было вложено очень много труда, сил и средств. Которые можно было бы эффективнее потратить на что-то другое», – рассказал Расселл.

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