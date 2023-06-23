Джордж Расселл о возможном запрете термочехлов в «Ф-1»: «Аварии будут, я в этом не сомневаюсь»

Теги тесты Формула-1 Пирелли Формула-1 Мерседес регламент Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался против запрета на использование термочехлов в «Формуле-1».

По планам данный запрет должен начать действовать с 2024 года, однако команды пока не уверены в необходимости таких изменений и могут не поддержать смену регламента.

Расселл последний раз тестировал новые шины «Пирелли», разработанные для работы без термочехлов, после Гран-при Испании на трассе в Барселоне.

«Оглядываясь назад, можно отметить то, что новые шины, вероятно, все же использовались в Барселоне не совсем в правильных условиях и не на самой подходящей трассе.

Мне кажется, что в обычных условиях на такой трассе, как в Барселоне, вы работаете с достаточно агрессивным асфальтом, с температурой под 40 градусов, и покрытие было бы полностью прорезинено по ходу гоночного уик-энда. На выезде с пит-лейн шины работали очень нестабильно, но где-то к 5-му повороту они прогревались до разумного уровня.

Тем не менее, сравнивая с первым опытом работы с этими шинами в начале года в Хересе, когда температура была не выше 10 градусов, тогда даже выехать из боксов было очень трудно. И если быть до конца откровенным, мне не кажется, что «Формула-1» уже достигла того уровня, где мы смогли бы использовать такие шины в гоночных условиях.

Я бы в этом случае сильно беспокоился за механиков, сильно беспокоился за состояние машины на круге выезда из боксов, за гонки в прохладную погоду. Потому что аварии будут, я в этом не сомневаюсь. И мне также кажется, что в разработку этих шин было вложено очень много труда, сил и средств. Которые можно было бы эффективнее потратить на что-то другое», – рассказал Расселл.

Алонсо грозил «сокрушить «Мерседес» с новым «Астон Мартин». Ему улучшили полмашины – сработало?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Indygo
Чем больше будет непредвиденных событий, тем интереснее. Я не из тех, кто хочет аварий, но давайте честно: интереснее всего проходят гонки в дождь. Почему? — потому что машины менее предсказуемы, и количество ошибок увеличивается
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Effa_17
Отмена грелок сделает гонки куда интереснее и бескомпромисснее. Понятное дело, что гонщики не в восторге. Проблема будет для пилотов, которые управляют не по ощущениям, а по скрипту. Они и прогревать шины будут дольше, и времени на прогреве потеряют больше. Для зрителей же только плюсы.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeChat Ostrowski
"Я буду первым в стене!"
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Казанский
Ответ Effa_17
Отмена грелок сделает гонки куда интереснее и бескомпромисснее. Понятное дело, что гонщики не в восторге. Проблема будет для пилотов, которые управляют не по ощущениям, а по скрипту. Они и прогревать шины будут дольше, и времени на прогреве потеряют больше. Для зрителей же только плюсы.
Для зрителей будет больше рекламы по телеку, когда пилоты начнут вылетать, а дирекция гонки будет вызывать один "пейс-кар" за другим. А, если гонка дождевая, поимеем "Спа 2021"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Ответ Антон Казанский
Для зрителей будет больше рекламы по телеку, когда пилоты начнут вылетать, а дирекция гонки будет вызывать один "пейс-кар" за другим. А, если гонка дождевая, поимеем "Спа 2021"
Хорошо что мы уже второй год смотрим Ф1 без рекламы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404