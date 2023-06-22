Суверенный фонд Бахрейна расширил долю в «Макларене» за счет фонда Саудовской Аравии. Сделку оценивают в $510 млн

Теги Макларен бизнес Формула-1 деньги Авто

В структуре владения компании «Макларен» произошли изменения.

Суверенный инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat подтвердил, что расширил свою долю путем приобретения привилегированных акций и варрантов.

По информации Sky News, стоимость ценных бумаг составляет 400 миллионов фунтов (510 миллионов долларов), они приобретены у суверенного фонда Саудовской Аравии и компании Ares.

Mumtalakat – главный акционер «Макларена», владеющего одноименной командой «Формулы-1».

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1 комментарий

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Incendier Deafening
Начинается. В Футболе шейхи покупают любой клуб и обходят чемоданом денег ФФП и делают что хотят. Теперь их глаз пал и на машинки…) скоро финансовый потолок будешь лишь формальностью.
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