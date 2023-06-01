Шарль Леклер: «Любой пилот «Ф-1» был бы рад Хэмилтону в качестве напарника»

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер высказался о потенциальном напарнике по «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

Сообщалось, что Скудерия якобы готова пригласить Хэмилтона. Итальянская пресса отмечала, что пилот «Мерседеса» должен заменить в «Феррари» Карлоса Сайнса и выступать в паре с Леклером.

Шарль ответил на вопрос, был бы он рад приходу Хэмилтона:

«Если отвечу «да», могу представить, что это пойдет в заголовки всех газет.

Льюис – невероятный гонщик, он достиг очень многого. Думаю, любой пилот на решетке был бы рад Льюису в качестве напарника – каждый может многому у него научиться. Но, повторюсь, я счастлив там, где я нахожусь, и с Карлосом у нас тоже прекрасные отношения.

Все хотят быстрого напарника. Мы в «Формуле-1» и любим соревноваться с лучшими. Но не хочу этим сказать, что мой партнер не быстрый – Карлос чрезвычайно быстрый гонщик. Не я принимаю решение, так что посмотрим».

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4 комментария

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Alex Mash
А Росберг то как был рад!!
+3
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KMR
Любой это вряд ли. Ни один из его напарников не был счастлив.
+1
0
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irs118return
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больше половины побрезговали бы, остальные может за бабло подписались бы...
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Volodya_A
- Как вы думаете, даже Сайнс был бы рад?
- Думаю, да! Постойте-ка...
0
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