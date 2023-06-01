Шарль Леклер: «Любой пилот «Ф-1» был бы рад Хэмилтону в качестве напарника»

Шарль Леклер высказался о потенциальном напарнике по «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

Сообщалось, что Скудерия якобы готова пригласить Хэмилтона. Итальянская пресса отмечала, что пилот « » должен заменить в «Феррари» и выступать в паре с .

Шарль ответил на вопрос, был бы он рад приходу Хэмилтона:

«Если отвечу «да», могу представить, что это пойдет в заголовки всех газет.

Льюис – невероятный гонщик, он достиг очень многого. Думаю, любой пилот на решетке был бы рад Льюису в качестве напарника – каждый может многому у него научиться. Но, повторюсь, я счастлив там, где я нахожусь, и с Карлосом у нас тоже прекрасные отношения.

Все хотят быстрого напарника. Мы в «Формуле-1» и любим соревноваться с лучшими. Но не хочу этим сказать, что мой партнер не быстрый – Карлос чрезвычайно быстрый гонщик. Не я принимаю решение, так что посмотрим».

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