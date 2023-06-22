Серхио Перес: «Я сильный и преодолею трудный период»

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес уверен, что исправит тяжелейшую ситуацию.

После шестого места на Гран-при Канады и победы Макса Ферстаппена Серхио отстал от напарника на 69 баллов. В Монако Перес финишировал 16-м, в Испании – четвертым.

«Удача не на нашей стороне в данный момент, но что есть, то есть.

Наибольшие проблемы возникали на торможениях. Надо справиться с этим, разобраться, что происходит, и вернуться, став сильнее.

В такие моменты нужно быть сильным с психологической точки зрения, и я сильный. Я знаю, что преодолею трудный период, который по сути продолжается две гонки. Да, в Монако я допустил ошибку, уик-энд получился плохим, но, думаю, темп у нас был.

Но [в Канаде] темпа не было, и это беспокоит чуть больше. Я с нетерпением жду следующую гонку в Австрии и очень надеюсь, что мы вернемся к своей форме», – заявил мексиканец.

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