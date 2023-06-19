Промоутер Гран-при Бельгии: «Посмотрим, что случится, но после встречи с Доменикали мы уверены с своих перспективах»

Промоутер Гран-при Бельгии Ванесса Маэс рассказала о том, как идет процесс переговоров по продлению контракта с «Формулой-1».

Новая встреча с боссом «Ф-1» Стефано Домекникали состоялась по ходу гоночного уик-энда в Канаде.

«Встреча прошла позитивно. Сейчас он открыт к переговорам с нами. Но мы ничего не воспринимаем как должное – пока никто ничего не подписывал. Однако ситуация, как кажется, развивается в правильном направлении.

При этом мы не знаем, что случится после 2025 года. Мы знаем, что в «Либерти» хотят связать будущее «Ф-1» с гонкой в Спа, хотя еще два года назад ситуация выглядела очень трудной. Тогда нам ясно давали понять, что больше не хотят приезжать в Бельгию.

Однако мы много работали и это позволило нам оказаться в нынешней ситуации – говорить о том, что наша страна заслуживает принимать Гран-при «Формулы-1». У нашего этапа исторический статус, но мы смотрим в будущее.

Что касается слухов про ротацию с Гран-при Нидерландов, мне об этом ничего не известно. Сейчас для нас важно обезопасить будущее этапа на 2024 год. Надеюсь, у нас будет место в календаре. Посмотрим, что случится, но теперь мы уверены в своих перспективах», – рассказала Маэс.

Стефано Доменикали об исторических Гран-при: «Некоторые люди, которые сейчас без ума от «Ф-1», могут не знать, кто выступал в чемпионате еще 5 лет назад»