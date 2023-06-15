Стефано Доменикали об исторических Гран-при: «Некоторые люди, которые сейчас без ума от «Ф-1», могут не знать, кто выступал в чемпионате еще 5 лет назад»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о планах на календарь чемпионата в ближайшие годы.

По словам Доменикали, в «Ф-1» хотели бы остановиться на цифре в 24 Гран-при за сезон:

«Да, 24 Гран-при – это та цифра, на которую мы ориентировались в этом году, и которой не смогли достичь по хорошо известным вам причинам. Но теперь хотим провести 24 Гран-при в следующем году. Как мне кажется, это подходящее число.

Такое количество гонок – это требование рынка. Думаю, с этой цифрой мы можем найти баланс между целями маркетинга и трудностями с логистикой, с которыми сталкиваются люди, работающие в «Ф-1». Думаю, мы должны стремиться к тому, чтобы в долгосрочной перспективе проводить именно столько Гран-при за сезон».

Также Доменикали заявил, что исторические европейские трассы крайне важны для «Формулы-1» и никто не собирается отказываться от их проведения:

«Безусловно, исторические Гран-при очень важны – мы говорим о гонках со своей собственной идентичностью. И мне очень смешно, когда я слышу рассуждения людей о том, что « » неуважительно относится к историческим этапам. Потому что на самом деле все наоборот.

Я всегда говорил, что исторический статус означает и большую ответственность. При этом слово исторический нельзя приравнивать к слову старый или вышедший из моды. Потому что исторический – это одно, а старый – совсем другое.

На самом деле это вопрос того, что мир развивается. Вас может шокировать то, что я сейчас скажу, но некоторые молодые люди из нового поколения, которые сейчас без ума от «Формулы-1», могут просто не знать, кто выступал в чемпионате даже 5 лет назад, не то что 55. И что они не имеют ни малейшего понятия о некоторых технических элементах гонок, которыми мы занимаемся. И с нашей стороны было бы неправильно не признавать этого.

Я не говорю, что эти люди правы. Я говорю, что нам нужно найти правильный баланс между историческими вещами и теми решениями, которые необходимо принять для развития в будущем.

Так что гонки с историческим статусом всегда будут оставаться в календаре «Формулы-1». Но при этом существует необходимость, чтобы организаторы некоторых из этих этапов признали, что им тоже нужно постоянно предпринимать определенные шаги и двигаться вперед – например, обновляя и инфраструктуру автодрома.

Если помните, еще два года назад ходили разговоры о том, что уберут из календаря. В результате же Бельгия остается в календаре «Ф-1». Они хорошо отреагировали на ситуацию. Они вложились в инфраструктуру, чтобы обеспечить болельщикам наилучшие условия. Это и есть правильный подход, который мы хотим видеть от трасс с историческим статусом», – рассказал Доменикали.

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