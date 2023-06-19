Фредерик Вассер о выступлении «Феррари» на Гран-при Канады: «Мы видим свет в конце тоннеля»

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что команда осталась удовлетворена прогрессом в работе:

«Это был хороший уик-энд, мы продемонстрировали сильный гоночный темп. Вчера (в квалификации) было тяжело, но то, что после старта с 10 и 11 позиций мы в итоге финишировали на 4 и 5 месте – это для нас очень хороший результат. Мы видим свет в конце тоннеля, команда движется в верном направлении».

Вассер также прокомментировал заявление Гельмута Марко, что «Феррари» могла бы обогнать «Ред Булл» в борьбе за победу, если бы у не были более высокие стартовые позиции:

«Ну, в гонках на это (предположения) ничего не купишь. В квалификации мы обычно конкурентоспособны на всех трассах. Но нам нужно все делать правильно. Это самое важное. Если мы проведем безупречный уик-энд с точки зрения стратегии, квалификации и гонки – у нас будет шанс выиграть».

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