Кристиан Хорнер: «100 побед «Ред Булл» – это 27 процентов всех наших гонок. Невероятная статистика»

Кристиан Хорнер рассказал о «невероятной» статистике «Ред Булл».

Победа Макса Ферстаппена на стала для команды 100-й в истории. Руководитель «Ред Булл» считает, что отношение побед к общему количеству гонок впечатляет еще сильнее.

«Сотня побед – это невероятное, невероятное достижение для всей команды. И не только для тех, кто здесь, но для всех людей, мужчин и женщин на базе, которые трудятся долгими часами.

100 гонок – это много, но 100 побед – это 27 процентов от всех наших гонок. Невероятная статистика», – сообщил .

«Ред Булл» принимал участие в 355 Гран-при «Формулы-1». Таким образом, австрийцы выиграли более 28 процентов от всех своих этапов. По данному показателю команда занимает второе место среди производителей, выигравших более десяти гонок в своей истории – на первом месте « » (более 44 процентов).

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