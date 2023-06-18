Фернандо Алонсо о борьбе с Хэмилтоном: «Потрясающе. Как будто проехал все 70 кругов в квалификационном режиме»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Канады, рассказав о том, что получил удовольствие от сражения с Льюисом Хэмилтоном.

«Мы надеялись навязать чуть больше конкуренции «Ред Булл», но на старте уступили позицию Льюису Хэмилтону. Потом была битва с «Мерседесом», где Льюис давил на протяжении всей гонки. Так что у меня не было ни одного круга, когда я бы мог хоть немного расслабиться. Так что да, это было потрясающее сражение.

В начале мой темп был немного выше, в конце уже Льюис был чуть быстрее – это была тяжелая, напряженная гонка, как будто проехал все 70 кругов в квалификационном режиме.

На самом деле я даже не знаю. Мне ничего не сказали (о проблемах с тормозами). Вероятно, мне и не нужно было ни о чем беспокоиться. Машина работала нормально, а я просто следовал инструкциям.

Надеюсь, это означает, что на самом деле наш темп мог бы быть еще выше – так что в следующий раз постараемся сильнее надавить на Макса», – рассказал Алонсо.

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6 комментариев

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Великий Алонсо
Спасибо за прекрасную гонку, Великий. Ты выиграл этот Гран-При, самовоз РБ для меня не существует.
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hypnotoad94
Да порадовали с Хэмом сегодня, хорошо погонялись. Кто знал, что после всего из позапрошлого (!) десятилетия ещё появится такой шанс зарубиться, когда одному под 40, а второму уже за.
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Grigpar
Был момент, когда Алонсо реально снял где-то 0.6 с отставания от Ферстаппена и оно стало около 4 секунд. Не ясно, мог бы АМ надавить на него больше, если бы не было проблем м топливом. Или это просто макс экономил шины, ведь ехать ему на них нужно было долго.
Впереди Австрия и Британия, вот там Астонам может быть тяжко.
+1
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Бехруз Каримов
Дед с своим юмором скоро догонит Макса.
Красава Дед немного настроение поднял после Барселоны
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Hans_Zimmer
Ответ Grigpar
Был момент, когда Алонсо реально снял где-то 0.6 с отставания от Ферстаппена и оно стало около 4 секунд. Не ясно, мог бы АМ надавить на него больше, если бы не было проблем м топливом. Или это просто макс экономил шины, ведь ехать ему на них нужно было долго. Впереди Австрия и Британия, вот там Астонам может быть тяжко.
Там была ошибка Макса, когда он заехал на поребрик
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