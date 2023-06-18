Фернандо Алонсо о борьбе с Хэмилтоном: «Потрясающе. Как будто проехал все 70 кругов в квалификационном режиме»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Канады, рассказав о том, что получил удовольствие от сражения с Льюисом Хэмилтоном.
«Мы надеялись навязать чуть больше конкуренции «Ред Булл», но на старте уступили позицию Льюису Хэмилтону. Потом была битва с «Мерседесом», где Льюис давил на протяжении всей гонки. Так что у меня не было ни одного круга, когда я бы мог хоть немного расслабиться. Так что да, это было потрясающее сражение.
В начале мой темп был немного выше, в конце уже Льюис был чуть быстрее – это была тяжелая, напряженная гонка, как будто проехал все 70 кругов в квалификационном режиме.
На самом деле я даже не знаю. Мне ничего не сказали (о проблемах с тормозами). Вероятно, мне и не нужно было ни о чем беспокоиться. Машина работала нормально, а я просто следовал инструкциям.
Надеюсь, это означает, что на самом деле наш темп мог бы быть еще выше – так что в следующий раз постараемся сильнее надавить на Макса», – рассказал Алонсо.
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