Дженсон Баттон: «Могу представить себе борьбу Переса за подиум на Гран-при Канады»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон подвел итоги выступления « » в квалификации к .

«В «Формуле-1» много хороших гонщиков, но является выдающимся. Посмотрев повтор его быстрого круга в квалификации можно увидеть, как мало сцепления с трассой было у машины. На самом деле смотреть за такими выступлениями крайне интересно – ведь я по своему опыту знаю, как трудно Ферстаппену было сделать то, что он сделал.

В то время как для Переса результат вышел крайне болезненным. Он в одиннадцати позициях позади напарника и конкурента в борьбе за титул…в гонке ему будет непросто, но я вполне могу представить себе борьбу за подиум», – рассказал Баттон.

Середняк красиво спасал внезапный первый ряд в «Ф-1» от штрафа: принял сигнал к замедлению за требование ускориться