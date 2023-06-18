Дженсон Баттон: «Могу представить себе борьбу Переса за подиум на Гран-при Канады»

Теги Гран-при Канады Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон подвел итоги выступления «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Канады.

«В «Формуле-1» много хороших гонщиков, но Макс является выдающимся. Посмотрев повтор его быстрого круга в квалификации можно увидеть, как мало сцепления с трассой было у машины. На самом деле смотреть за такими выступлениями крайне интересно – ведь я по своему опыту знаю, как трудно Ферстаппену было сделать то, что он сделал.

В то время как для Переса результат вышел крайне болезненным. Он в одиннадцати позициях позади напарника и конкурента в борьбе за титул…в гонке ему будет непросто, но я вполне могу представить себе борьбу Переса за подиум», – рассказал Баттон.

Середняк красиво спасал внезапный первый ряд в «Ф-1» от штрафа: принял сигнал к замедлению за требование ускориться

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dart_Yoda
Конкурент в борьбе за титул)) с юмором у Баттона всё в порядке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Юрьевич
Ответ Luca di Montezemolo
Вообще должно быть просто, с дрс разница на прямых космическая будет за 30 км, но Перес часто долго обгоняет, теряет в поворотах настолько много, что даже на звездолёте долго копается, вспоминаю как в Австралии он кирпич мака не мог обогнать, самую медленную на прямых тачку на самой быстрой, причем читерстапен проехал Хэма с разницей 36 км, а с маком ещё больше должно быть.
Скорее Скиллстаппен!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
3 гп назад Переса уже смело оставляли на 24й год, но теперь мне кажется с него буду спрашивать как с Де Вриза))) либо едешь, либо едешь но уже в Мексику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий