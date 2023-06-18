Джордж Расселл: «Не вижу причин, по которым мы не могли бы вновь побороться за попадание на подиум двумя машинами»

Пилот « » рассказал о целях команды на предстоящий .

«У нас хорошие стартовые позиции. Не вижу причин, по которым мы не могли бы вновь побороться за попадание на подиум двумя машинами.

Во второй практике мы продемонстрировали сильный гоночный темп. Да, «Феррари» на длинной дистанции выглядела удивительно конкурентоспособной, но мы не знаем, сколько топлива у них было в баках.

В то время как мы по гоночному темпу были немного позади Ферстаппена, но при этом впереди Фернандо Алонсо и Серхио Переса – как минимум, во второй практике. Так что перед гонкой все это обнадеживает», – рассказал Расселл.

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