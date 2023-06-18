Джордж Расселл: «Не вижу причин, по которым мы не могли бы вновь побороться за попадание на подиум двумя машинами»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о целях команды на предстоящий Гран-при Канады.

«У нас хорошие стартовые позиции. Не вижу причин, по которым мы не могли бы вновь побороться за попадание на подиум двумя машинами.

Во второй практике мы продемонстрировали сильный гоночный темп. Да, «Феррари» на длинной дистанции выглядела удивительно конкурентоспособной, но мы не знаем, сколько топлива у них было в баках.

В то время как мы по гоночному темпу были немного позади Ферстаппена, но при этом впереди Фернандо Алонсо и Серхио Переса – как минимум, во второй практике. Так что перед гонкой все это обнадеживает», – рассказал Расселл.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Ну конечно. Легко говорить, когда впереди Алонсо на машине которая медленнее на 0.5 сек, а сзади Хюлькенберг на Хаасе 🤦‍♂️
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