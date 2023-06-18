Кристиан Хорнер о Пересе: «У него быстрая машина, так что я был бы разочарован, если бы в гонке мы не поднялись выше»

Теги Гран-при Канады Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сделал предупреждение пилоту Серхио Пересу после провала в квалификации Гран-при Канады.

Мексиканец стал 12-м, в то время как его напарник Макс Ферстаппен взял поул.   

«К сожалению для Переса, он просто не собрал первый круг на сликах, когда трасса была в оптимальном состоянии. Затем он вернулся на «промежуточные», потому было уже слишком мокро для сликов – для него это было неприятно.

Однако, в отличие от Монако, это трасса, где можно обгонять. По прогнозам, гонка будет сухой. Он отличный пилот, и у него быстрая машина, так что я был бы разочарован, если бы в гонке мы не поднялись выше», – сказал Хорнер.

Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00

3 комментария

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Тима Тимощенко
конечно можно сколько угодно говорить про то что у переса другая машина, но это ред булл, и этот болид всё равно с запасом быстрее остальных, сам перец это показывал, вот только думается мне что он поплыл, возможно реально верил в какое-то чемпионство, но для этого у него нет вообще ничего, по хорошему должен приезжать минимум на подиуме в каждой гонке, иногда чеко сравнивают с боттасом и сейчас понятно что вальтери на порядок лучше мексиканца
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Виталий Желтоусов
Ред Булл готовит плацдарм для нового второго пилота их можно понять.
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Михаил Енилин
Ответ Тима Тимощенко
конечно можно сколько угодно говорить про то что у переса другая машина, но это ред булл, и этот болид всё равно с запасом быстрее остальных, сам перец это показывал, вот только думается мне что он поплыл, возможно реально верил в какое-то чемпионство, но для этого у него нет вообще ничего, по хорошему должен приезжать минимум на подиуме в каждой гонке, иногда чеко сравнивают с боттасом и сейчас понятно что вальтери на порядок лучше мексиканца
Меня поразила гонка, когда тапок прорвался с 9-го вроде бы места на старом харде и быстренько разобрался с перцем на свежем медиуме. Тогда я окончательно убедился, что перец просто сломался в данный момент. Раньше он гонялся убедительнее, видимо, дело в психологии.
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