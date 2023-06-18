Кристиан Хорнер о Пересе: «У него быстрая машина, так что я был бы разочарован, если бы в гонке мы не поднялись выше»

Руководитель « » сделал предупреждение пилоту после провала в квалификации Гран-при Канады.

Мексиканец стал 12-м, в то время как его напарник Макс Ферстаппен взял поул.

«К сожалению для Переса, он просто не собрал первый круг на сликах, когда трасса была в оптимальном состоянии. Затем он вернулся на «промежуточные», потому было уже слишком мокро для сликов – для него это было неприятно.

Однако, в отличие от Монако, это трасса, где можно обгонять. По прогнозам, гонка будет сухой. Он отличный пилот, и у него быстрая машина, так что я был бы разочарован, если бы в гонке мы не поднялись выше», – сказал Хорнер.

Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00