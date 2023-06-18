Гельмут Марко: «Ферстаппен снова показал, что под дождем на голову сильнее любого другого пилота»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко высказался о мастерстве Макса Ферстаппена под дождем.

Гонщик «Ред Булл» завоевал поул-позицию к Гран-при Канады.

«Борьба не была плотной, в итоге мы на 1,2 секунды опередили Нико Хюлькенберга. Конечно, важно оказываться на нужных шинах в нужный момент. Но Макс снова показал, что под дождем на голову сильнее любого другого пилота, какими бы ни были условия.

Вне зависимости от условий он постоянно впереди, иногда с отрывом в секунду или более. И ему не нужна фаза разогрева – другим гонщикам могут понадобиться три круга. Это очень и очень впечатляет, снимаем шляпу», – заявил советник «Ред Булл».

Марко поделился мнением об основных соперниках Ферстаппена в воскресенье:

«Похоже, это снова Алонсо, хотя «Мерседес» в пятницу тоже выглядел очень сильно на длинных отрезках. Но изменения, которые мы внесли, должны позитивно сказаться как на сухой трассе, таки на мокрой.

Конечно, есть давление, когда понимаешь, что победа будет сотой [в истории «Ред Булл»]. И никогда не знаешь, что случится. Но если говорить об обычных раскладах, думаю, мы фавориты».

Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию, Хюлькенберг – 2-й, Алонсо – 3-й

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12 комментариев

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Luca di Montezemolo
Самовозка у него сильнее чем у любого другого пилота, у него даже поулов не было до 2019, и до 21 года их было аж целых 3. Я уже таких много пилотов видел, есть ньюи - есть поулы, победы, титулы, нет ньюи - ничего нет.
+21
-14
+7
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Роман
Ответ Великий Алонсо
Алонсо на голову сильнее любого другого пилота. На РБ он бы тоже в одну калитку штамповал бы победы.
Ты зачем вчера на поле к Роналду выбежал?
+6
0
+6
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Andres Dandaras
Вот посадите в самовозку Алонсо и Леклера и сравнивайте .
+5
0
+5
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El_loco_97
Я что-то такое про Хэмилтона читал, когда он секунду под дождем привозил. А потом космолет забирают, и секунды под дождем нет) И тут так же будет со временем
+4
0
+4
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Не, Макс снова показал, что в дождь сильнее Переса. В 3-м сегменте равное с ним количество кругов проехал Халк, разница в 1,2 секунды вполне может объясняться уровнем машин (не факт, что там не больше 😉)
+3
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+3
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Пенс
Если не ошибаюсь, то он и на круг больше проехал.
+3
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+3
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CerneiE
Дайте порулить Алонсо этой самовозкой и посмотрим
+1
0
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Sergey___
Только Марко забыл сказать что у любого другого пилота нет редбула под жопой который и по льду будит как по рельсам ехать. Как минимум 3-4 пилота могут на равных.
+1
0
+1
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Алексей Юрьевич
Ответ Пенс
Если не ошибаюсь, то он и на круг больше проехал.
Дед просто об этом забыл... возраст!
+1
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Третий подход к снаряду
О, Лука написал: есть самовозка - есть чемпион. Самокритичненько )
+2
-2
0
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Пенс
Если не ошибаюсь, то он и на круг больше проехал.
Ну да. Первый круг у него был на две десятых быстрее Алонсо
0
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