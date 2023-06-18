Гельмут Марко: «Ферстаппен снова показал, что под дождем на голову сильнее любого другого пилота»

Гельмут Марко высказался о мастерстве Макса Ферстаппена под дождем.

Гонщик « » завоевал поул-позицию к Гран-при Канады.

«Борьба не была плотной, в итоге мы на 1,2 секунды опередили Нико Хюлькенберга. Конечно, важно оказываться на нужных шинах в нужный момент. Но Макс снова показал, что под дождем на голову сильнее любого другого пилота, какими бы ни были условия.

Вне зависимости от условий он постоянно впереди, иногда с отрывом в секунду или более. И ему не нужна фаза разогрева – другим гонщикам могут понадобиться три круга. Это очень и очень впечатляет, снимаем шляпу», – заявил советник « ».

поделился мнением об основных соперниках в воскресенье:

«Похоже, это снова Алонсо, хотя « » в пятницу тоже выглядел очень сильно на длинных отрезках. Но изменения, которые мы внесли, должны позитивно сказаться как на сухой трассе, таки на мокрой.

Конечно, есть давление, когда понимаешь, что победа будет сотой [в истории «Ред Булл»]. И никогда не знаешь, что случится. Но если говорить об обычных раскладах, думаю, мы фавориты».

Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию, Хюлькенберг – 2-й, Алонсо – 3-й

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