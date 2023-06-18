Оскар Пиастри об аварии в квалификации: «Это моя первая ошибка, которую можно назвать серьезной»

Пилот « » подвел итоги квалификации к . Пиастри удалось пробиться в третий сегмент, но там он попал в аварию, из-за чего сессия была остановлена красными флагами.

«Думаю, уик-энд складывается достаточно обнадеживающим образом. Мне кажется, большую часть квалификации мы смотрелись хорошо – за исключением третьего сегмента. Но мы все равно довольны.

Это моя первая ошибка, которую можно назвать серьезной – но в какой-то момент я все равно должен был попасть в свою первую аварию. Просто немного перестарался, слишком агрессивно работая с педалью газа, и все. Конечно, досадно, что так вышло, и я извиняюсь перед нашими механиками, которым добавилось работы. Но в целом я все равно в достаточной степени доволен тем, как складывается уик-энд», – рассказал Пиастри.\

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